Si tienes este juego de Ps4 puedes ganar una fortuna

Si eres aficionado a los videojuegos y consolas, sabrás que existen algunos títulos que debido a que fueron lanzados en ediciones especiales o a que de hecho, son auténticas rarezas difíciles de encontrar, pueden alcanzar un gran valor para los coleccionistas, pero no te estamos hablando de reliquias del pasado. De hecho existe un juego de PS4, es decir, PlayStation 4, que puede valer toda una pasta, de modo que será bueno que revises si lo tienes porque podrían pagarte toda una fortuna. Veamos de cuál se trata exactamente.

El juego de PS4 que vale una pasta

Los fanáticos de PS4 que buscan actualizar y obtener una PS5 o Xbox Series X primero deben verificar y averiguar si tienen un juego raro y costoso en su colección . El sitio web especializado en analizar y buscar juegos retro PriceCharting ha publicado nuevas cifras para juegos y consolas que han subido de precio recientemente. Y un juego raro será de particular interés para los jugadores de PS4, ya que el título lanzado para la consola de Sony vale como decimos más que una consola PS5 o Xbox Series X.

¿Pero de qué juego os estamos hablando? Este juego es la edición de coleccionista del aclamado y brillante NieR Automata de Yoko Taro . Una versión gratuita de este juego para PS4 (es decir, sin tener caja) vale la friolera de 538 libras, pero una copia en caja completa vale £ 649, mientras que una nueva versión puede tener un valor de más de 1.000 libras, es decir, unos 1.800 euros.

Esta nueva información de precios se reveló en una lista de artículos recientes publicada por PriceCharting. Esta proporciona un resumen de los juegos o consolas que han experimentado el mayor aumento de precios en la última semana.

Si tienes la suerte de tener esta versión de NieR en tu colección y estás buscando obtener una consola de próxima generación, significa que podrías venderlo y gastar parte de lo ganador en una nueva PS5 o Xbox Series X y todavía te va a sobrar para que inviertas en otros videojuegos.

No está mal, ¿no? Especialmente porque el juego no era muy caro cuando fue lanzado en el año 2017 de modo que si ahora ya no juegas con él y quieres renovar tu colección, será una gran idea vendértelo para ganarte esos casi 2.000 euros que vale ahora.

¿Y quién sabe? Puede que mirando en la página mencionada encuentres otros «tesoros» dentro del mundo de los videojuegos que tienen gran valor y que tal vez también tienes.