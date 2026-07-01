¿Cómo refrescar el suelo de tu casa en los días calurosos? Trucos sencillos para quienes no tienen aire acondicionado

España se pondrá a 40 grados durante estos días con la llegada de una nueva ola de calor que achicharrará algunos puntos de Andalucía y Extremadura. Con la llegada del verano y la subida de los termómetros, llega el momento de seguir una serie de consejos para que la ola de calor no se traduzca en una factura de la luz más cara de la cuenta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para refrescar la casa y el suelo durante este verano.

Llega el mes de julio y, visto lo visto en mayo y junio, todo apunta a que España sufrirá un calor histórico durante las próximas semanas. De primeras, con la llegada del nuevo mes llega una nueva ola de calor que pondrá incluso por encima de 40 grados algunos termómetros en algunos puntos de Córdoba y Sevilla. Por ello, estas provincias además de algunos puntos de Extremadura, están en alerta naranja por calor durnate este miércoles 1 de julio. Por ello la OCU ha querido dar una serie de consejos para llevar este aumento de las temperaturas de la mejor forma posible en casa.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado en su página web una serie de consejos para «no derrochar energía y gastar dinero en balde». El primer paso a seguir es regular el termostato del aparato de aire acondicionado a 24 o 25 ºC. «Tener una temperatura ambiental más baja te supondrá un gasto excesivo, que no siempre se traducirá en un mayor confort», avisa la OCU, que también aconseja limpiar los filtros para tener mejor calidad del aire y reducir el consumo. También informa que bajar las persianas de las ventanas que están expuestas al sol generará un ahorro de hasta el 30%.

El truco para refrescar el suelo en una ola de calor

¿Y si las personas que no tienen aire acondicionado? Esto es algo que sucede en millones de hogares españoles que no cuentan con estos aparatos en casa y se las tienen que ingeniar durante los meses de verano con ventiladores o los clásicos pingüinos que han arrasado en el mercado en los últimos tiempos. Los expertos también indican que uno de los trucos para reducir la temperatura de la casa durante estos días de calor está en el suelo. La solución es fregarlo con agua muy fría.

Así que esto es así: el truco para refrescar el suelo es fregarlo con agua fría durante estos días de calor. Esto hará que se evapore el calor que habita en el suelo y refresque el ambiente. Para ello es recomendable quitar las alfombras de casa, que pueden retener el calor y generar corrientes de aire en casa para acelerar la evaporación y despegar el aire caliente del suelo. Incluso, a las muy malas, otro truco efectivo también es orientar un ventilador hacia el suelo mojado.

Esta práctica es recomendable hacerla durante la noche. Justo antes de ir a dormir, fregar el suelo y abrir las ventanas hará que disminuya unos grados la temperatura de la casa y lo agradecerás a la hora de poder dormir durante estas noches tropicales que llegan para quedarse en España durante este verano.