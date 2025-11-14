¿Cómo se escribe en español, «a parte» o «aparte»? La RAE es tajante al respecto y no deja lugar a dudas

Hay expresiones como buenos días o buen día, que la Real Academia Española (RAE) reconoce de ambas maneras. Pero hay otras expresiones que nos generan dudas y que sólo están bien escritas en español de una forma concreta.

En ese sentido, una de las dudas más comunes es entre aparte y a parte. La RAE es tajante tanto en el diccionario como en el Diccionario panhispánico de dudas: la forma correcta en la mayoría de los casos es aparte.

A continuación explicamos con precisión qué dice la norma, en qué casos específicos sí que debes usar a parte y por qué conviene no confundirlas.

La RAE aclara cuándo debemos escribir ‘aparte o ‘ a parte’ en español

La expresión a parte sí que existe en español, pero la RAE ha aclarado que la única forma válida cuando hacemos referencia a algo «diferente, distinto o singular» es aparte, en una sola palabra.

En paralelo, la Fundéu, apoyada por al Real Academia Española, ha confirmado que aparte se escribe siempre junto, y que es lo correcto cuando funciona como adverbio, adjetivo o sustantivo.

A parte sí que puede usarse, pero únicamente en un caso concreto; cuando se trata de la preposición a seguida por el sustantivo parte: «Esa actitud no nos llevará a parte alguna».

En resumidas cuentas, aparte significa por separado, al margen, distinto o diferente, y también puede emplearse como sustantivo («un caso aparte»).

El uso separado, a parte, sólo es correcto cuando se refiere literalmente a una parte de un todo. Por ejemplo, «dirigido a parte del grupo».

Ejemplos de cuándo debemos usar ‘aparte’ o ‘a parte’ en español

Si hace tiempo que no te lanzas a estudiar lengua castellana, puede que la explicación te resulte algo liosa. Sin embargo, con ejemplos concretos no vas a tener ninguna duda.

Uso correcto : «Su habilidad es un caso aparte en esta disciplina». Aquí aparte actúa como adjetivo.

: «Su habilidad es un caso aparte en esta disciplina». Aquí aparte actúa como adjetivo. Uso correcto : «Trabajó aparte, sin apoyo del equipo». En este caso es un adverbio.

: «Trabajó aparte, sin apoyo del equipo». En este caso es un adverbio. Uso incorrecto : «Dejó el material a parte del resto del grupo» (cuando se quería decir por separado). Lo correcto sería aparte, y es un ejemplo claro de que un uso incorrecto genera dudas.

: «Dejó el material a parte del resto del grupo» (cuando se quería decir por separado). Lo correcto sería aparte, y es un ejemplo claro de que un uso incorrecto genera dudas. Uso correcto de a parte por separado: «El problema afecta a parte de la plantilla». Aquí sí que delimita a una parte específica de la plantilla.

Una regla muy práctica es que si puedes sustituir a parte por a una parte y la frase sigue teniendo sentido, entonces se escribe separado. Si no, lo correcto es junto.

Por qué es tan importante escribir bien en castellano

Puede parecerte un detalle menor, pero respetar la diferencia ayuda a evitar malentendidos en el lenguaje. Además, refleja cultura lingüística y precisión en la comunicación.

El español tiene millones de hablantes en todo el mundo, por lo que hay palabras que en cada región se escriben de forma distinta, y ambas están aceptadas. Por ello es importante que no caigamos en errores que sólo tienen una posibilidad correcta.

Además, si cometes errores de ortografía graves en el mundo laboral, vas a dar sensación de falta de profesionalidad y restarás credibilidad a tus textos. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia.