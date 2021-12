¿Cómo conseguir la llamada personalizada de los Reyes Magos de Iberia?

¡Ya vienen los Reyes! Y nada mejor que hacer sentir a los niños especiales con la campaña que acaba de lanzar Iberia. Con ella los pequeños consiguen una llamada personalizada con ellos antes de recibir los regalos para estos días. Son los reyes magos de Iberia.

Con esta experiencia, las familias de toda España recibirán una videollamada de los Reyes Magos , algo que va a hacer felices a los más pequeños de la casas, que quizás no puedan ir a las cabalgatas de los reyes (covid, desplazamientos u otros…) y tienen este gran regalo para sentirse únicos.

¿En qué consiste la llamada personalizada de los reyes magos de Iberia?

Permite conversar con los Reyes Magos, a través de una videollamada personalizada, justo antes de que tomen el primer vuelo de sus vidas. Y esto fantástico porque ahora los reyes van algo justos de tiempo, deben coger los regalos, empezar a pensar en repartirlos, y las familias se ahorran largas colas en los centros comerciales u otros.

Así los niños pueden hablar con los reyes y hasta pedirles los regalos que van a querer para el día 6 de enero, que es cuando los reyes dejan estos obsequios en las casas.

Para realizar esta experiencia, hay que ir a la web https://reyesmagos.iberia.com/ y rellenar diversos datos, como el nombre del niño, de parte de (puede ser mamá, papá, un amigo, un familiar, etc.), con le encanta (jugar, ver pelis, cantar, dibujar… con las aficiones del niño), y el pedido a los Reyes (que se porte bien, que no pelee con su hermano, etc.).

Esta experiencia ya se realizó durante 2020, y en este año se quiere repetir y mejorar. Según Iberia, la acción de 2020 fue un éxito total, y entre el 17 y el 20 de diciembre, los tres primeros días del lanzamiento, se alcanzaron 1,6 millones de interacciones y el martes, 5 de enero, la aplicación volvió a experimentar otro pico de actividad, con más de medio millón de videollamadas de clientes que querían hacer llegar su carta a los Reyes Magos.

Así, los Reyes Magos atendieron a todos los niños y mayores, a quienes saludaban personalmente, les hablaban sobre sus aficiones, y les animaban a expresar sus mejores deseos para este año.

Se espera que en este 2021, y más aun por algunas restricciones en determinados lugares, debido a la Covid, sean más los niños que quieran sumarse a esta experiencia y hablar por videollamada con los reyes.