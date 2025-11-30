Es la ciudad más infravalorada y en ‘The Guardian’ dicen que es el mejor secreto de España

Los expertos de The Guardian han señalado la ciudad más infravalorada de España, el mejor secreto de este lugar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un elemento que puede cambiarlo todo y que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Este lugar puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no teníamos en cuenta. Es hora de saber un poco más cuál es el mejor secreto de España y que quizás esté cerca.

El mejor secreto de España es este

The Guardian señala esta ciudad como la más infravalorada

Tal y como explican en The Guardian la ciudad de Jaén es una de las más bonitas y menos visitadas que no podemos dejar escapar. Un rincón de lo más especial que tendremos que empezar a ver con otros ojos o incluso organizar un viaje que nos descubrirá esta zona del país.

Los expertos de Blabacar nos hacen un itinerario con los 10 lugares que hay que visitar de este lugar de España. Podemos organizar una visita para ver en primera persona una ciudad de esas que impresionan y que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días en los que buscamos una pequeña escapada.

Catedral de Jaén: Una de las joyas del renacimiento español, con una fachada monumental y un interior impresionante.

Castillo de Santa Catalina: Desde lo alto, ofrece las mejores vistas de la ciudad y el valle del Guadalquivir.

Baños Árabes: Un viaje en el tiempo dentro del Palacio de Villardompardo, con más de 1000 años de historia.

Plaza de Santa María: Centro neurálgico de la ciudad, ideal para pasear y disfrutar del ambiente.

Palacio de Villardompardo: Además de los Baños Árabes, alberga museos de arte y costumbres populares.

Parque de la Concordia: Un oasis verde en medio de la ciudad, perfecto para relajarse.

Iglesia de San Ildefonso: Templo de gran importancia en la ciudad, con una bella arquitectura barroca.

Monumento a los Defensores de Jaén: Homenaje a los héroes locales, ubicado en un entorno privilegiado.

Mercado de San Francisco: Un lugar ideal para conocer y degustar la gastronomía local.

Ruta del Aceite de Oliva: Descubre los secretos del «oro líquido» visitando alguna almazara tradicional.

A partir de aquí, hay tantas zonas que ver en primera persona que es importante estar preparados para dar un giro radical a nuestro día a día, buscando una forma de descubrirnos un punto del país que desde fuera está cada vez más y más valorado. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ello y empezar a descubrir estas zonas de España que pueden darnos todo lo que necesitamos y más para hacer realidad este cambio que nos espera.