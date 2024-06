La ciencia confirma la manera de acabar con el picor de las picaduras de mosquito

El verano llega acompañado de una invasión de mosquitos, y si por algún motivo eres especialmente atractivo para ellos debido a tu grupo sanguíneo, el olor que desprendes o tu temperatura corporal, no podrás escapar de sus fastidiosas picaduras. No obstante, si no has conseguido mantenerlos a distancia y ya es tarde, te presentamos un método científicamente probado para aliviar el picor de las picaduras de mosquitos de forma efectiva. Sigue leyendo, porque te explicamos cómo a continuación.

Cómo acabar con el picor de las picaduras de mosquito

El truco para acabar con el picor que produce la picadura de los mosquitos, se basa en una técnica respaldada por estudios científicos y es sorprendentemente sencilla de aplicar: el alivio del picor se logra mediante la aplicación de calor en la zona de la picadura. Según compartió el investigador y profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, Eloy Sanz, en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), la sensación de picor se desvanecerá al exponer esa región a alrededor de 50 °C. La reacción del picor y la comezón en el cuerpo ante la picadura del mosquito es causada por las proteínas que nos inyectan a través de su saliva según explicó este estudio.

El estudio señala que usualmente, las picaduras de mosquitos no causan gran daño, pero en diversas situaciones podrían convertirse en portadoras de microorganismos dañinos, dando lugar a respuestas inmunitarias no deseadas en la persona afectada. Estas reacciones similares a las que se producen cuando se sufre de alergia son desencadenadas por las proteínas presentes en la saliva de los insectos, una combinación intricada de compuestos secretados por las glándulas salivares.

Cómo proceder con el truco para acabar con el picor

El procedimiento es sencillo: para aplicar suficiente calor a la zona afectada, puedes calentar una bolsa de semillas en el microondas o cualquier objeto metálico al baño maría y sostenerlo sobre la picadura durante unos segundos. Otra alternativa es emplear el calor de un secador de pelo o incluso utilizar una bolsa de agua caliente. La acción del calor desnaturaliza las proteínas y alivia la sensación de picor.

Por otro lado, se señala también que consumir grandes cantidades de queso, cerveza u otros alimentos fermentados en verano, puede provocar que la temperatura corporal aumente y con ello atraerás más a los mosquitos, de igual forma que si perteneces al grupo sanguíneo 0 o utilizas cremas con alfahidroxiácidos.

Ahora ya sabes qué hacer frente a los mosquitos y sus picaduras. Bastará con un poco de calor aplicado en la zona y el picor desaparecerá al momento.