Cardenal Richelieu, primer ministro francés: Quien dispone de la fuerza suele imponer su razón, pero quien carece de ella rara vez es escuchado»

¿Siempre tiene razón quien consigue imponer su voluntad? El cardenal Richelieu, uno de los políticos más influyentes de la Europa del siglo XVII, dejó una reflexión sobre la relación entre la fuerza y la razón que continúa despertando interés siglos después. Su pensamiento surgió en una época marcada por las guerras religiosas, las rivalidades entre monarquías y la lucha por la hegemonía europea. Detrás de sus palabras se encuentra una cuestión fundamental, que es la diferencia entre tener argumentos para defender una postura y disponer del poder necesario para conseguir que los demás los escuchen.

La reflexión de Richelieu sobre el poder

«Quien dispone de la fuerza suele imponer su razón, pero quien carece de ella rara vez es escuchado». Esta formulación resume una idea que aparece en el pensamiento político de Armand-Jean du Plessis, cardenal de Richelieu. En su Testamento político, el estadista reflexiona sobre la importancia de la fuerza para sostener la autoridad de un Estado y defender sus intereses frente a otras potencias.

La idea no implica necesariamente que quien tiene más poder esté en posesión de la verdad. Más bien describe una realidad política, ya que en las relaciones entre Estados, los argumentos diplomáticos pueden tener menos influencia cuando no están respaldados por recursos militares, económicos o estratégicos. Esta tensión entre legitimidad y poder continúa siendo objeto de debate en las relaciones internacionales.

El hombre que transformó la política francesa

Richelieu nació en París el 9 de septiembre de 1585 y comenzó su carrera eclesiástica antes de convertirse en una figura decisiva de la monarquía francesa. Fue nombrado cardenal en 1622 y, dos años después, se convirtió en el principal ministro de Luis XIII, cargo desde el que dirigió buena parte de la política interior y exterior del reino hasta su muerte, en 1642.

Durante su mandato trabajó para reforzar la autoridad de la Corona y reducir la capacidad de oposición de los grandes nobles. También intervino en los conflictos religiosos y políticos que atravesaban Francia, incluida la lucha contra los hugonotes. Su objetivo era consolidar el Estado y evitar que las divisiones internas debilitaran a la monarquía.

La fuerza como herramienta de la diplomacia

La política exterior de Richelieu estuvo marcada por la rivalidad con los Habsburgo, la dinastía que dominaba territorios como España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque era cardenal de la Iglesia católica, apoyó alianzas con potencias protestantes cuando consideró que podían favorecer los intereses franceses durante la Guerra de los Treinta Años.

En 1635, Francia entró directamente en guerra contra España. Esta decisión reflejaba una concepción pragmática de la política exterior, en la que el equilibrio de poder y la seguridad del reino tenían un peso determinante. La actuación de Richelieu contribuyó a reforzar la posición internacional francesa, aunque sus políticas también provocaron costes económicos y sufrimiento entre la población.