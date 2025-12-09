Los camareros están hartos con esto que hacemos todos con el café: «Nunca entenderé»

A menudo, cuando vamos a una cafetería repetimos una serie de gestos automáticos que creemos correctos, educados o, al menos, inofensivos. Sin embargo, algunos de esos hábitos, que asumimos casi de manera inconsciente, pueden provocar más complicaciones de las que imaginamos. ¿Cuántas veces has metido el sobre de azúcar dentro de la taza una vez terminas de tomarte el café? Seguro que lo haces con buena intención, pero el usuario @camarero_tiktoker, conocido en TikTok por sus vídeos en los que comenta aspectos cotidianos de su profesión, ha publicado un mensaje en el que pide encarecidamente que dejemos de hacerlo.

Aunque hay quienes creen que facilita la tarea de los camareros a la hora de recoger la mesa, ocurre todo lo contrario. El vídeo comienza con una reflexión que se ha hecho viral en redes sociales. El camarero explica que no termina de entender si los clientes meten los sobres en la taza «por ayudar o por costumbre», pero, lejos de suponer un alivio, obliga a sacarlos antes de lavar la taza, lo que implica realizar un paso adicional. En cambio, cuando dejamos los sobres en el plato, retirarlos es más rápido y, sobre todo, más higiénico.

Un gesto pequeño que supone una gran diferencia

Aunque pueda parecer un detalle menor, el camarero insiste en que el ritmo de trabajo en la hostelería convierte este tipo de gestos en un factor importante. Para los clientes, meter los sobres en la taza no les lleva más de un segundo. Sin embargo, para un camarero que atiende decenas o cientos de mesas al día, puede suponer varios minutos perdidos.

En el vídeo, el camarero lo expresa así: «Si queréis ayudar a los camareros, lo suyo es dejarlo en el platito. Nosotros vamos a la cocina y lo tiramos sin problemas, y nos ahorráis el trabajo de tener que sacar todos los papelitos para luego tirarlos a la basura y lavarlo».

Esta explicación ha servido para que muchos usuarios tomen conciencia de una realidad que nunca se habían planteado. La hostelería es un sector donde el tiempo apremia, especialmente en horas punta.

Uno de los comentarios más destacados de la publicación proviene de un usuario que afirma tener 45 años de experiencia en hostelería. Con tono casi nostálgico, recuerda que esta manía de los clientes no es nueva. Incluso añade que, en numerosas ocasiones, al recoger las tazas se ha encontrado objetos aún más indeseados: desde chicles hasta cucharillas utilizadas a modo de ceniceros improvisados. Este tipo de testimonios reaviva un debate recurrente dentro del gremio: la necesidad de que los clientes tengan una mayor sensibilidad hacia el trabajo de los camareros.

Sin embargo, no todos los usuarios han recibido el mensaje con la misma empatía. Aunque muchos coinciden con la petición del camarero, otros han aprovechado la ocasión para expresar su malestar con otras prácticas del sector hostelero, como el aumento generalizado de los precios. Algunos comentarios ironizan que, dado el coste actual de los cafés y las consumiciones, no tienen por qué preocuparse por facilitar el trabajo del personal.

Entre los comentarios también hay quienes aseguran que meter los sobres de azúcar en la taza es una cuestión puramente estética. Quienes defienden esta postura aseguran que colocar los sobres vacíos en el plato «da mala imagen» o genera sensación de desorden, mientras que meterlos en la taza les permite dejar la mesa visualmente más limpia. Uno de los usuarios incluso afirma que seguirá haciéndolo, reconociendo que es consciente de que implica una molestia para los camareros, pero argumentando que en todos los trabajos existen inconvenientes inevitables.

Este tipo de respuestas revela un fenómeno muy habitual en redes sociales: cuando se abre un debate, con frecuencia surgen temas paralelos que reflejan tensiones acumuladas. En este caso, la subida de precios, la percepción del servicio recibido o la comparación entre lo que cuesta un producto y lo que el cliente siente que obtiene a cambio.

Una cuestión de convivencia cotidiana

El mensaje de fondo que el camarero intenta transmitir no se limita al asunto de los sobres de azúcar. Apela a la importancia de reconocer el esfuerzo y el ritmo frenético que implica trabajar en hostelería. Al igual que pedimos amabilidad y eficacia cuando nos atienden, también es razonable devolver ese gesto en la medida de nuestras posibilidades.

El vídeo de @camarero_tiktoker ha reabierto un debate que probablemente seguirá vivo mientras existan cafeterías y sobres de azúcar. Pero también ha abierto una puerta valiosa hacia la empatía.

Dejar los sobres en el plato, en lugar de dentro de la taza, puede parecer trivial. Sin embargo, para quien trabaja decenas de horas semanales entre bandejas y cafeteras, este gesto puede representar una mejora significativa en su jornada. Al final, la hostelería es un espacio compartido. Y como en todos los espacios compartidos, el respeto mutuo es la base para que todo funcione mejor.