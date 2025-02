El botón oculto del cajero que debes pulsar siempre si no quieres tener sustos

Hay un botón oculto en el cajero que debes pulsar y que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días, sobre todo, si no queremos tener sustos. Habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta la fecha no pensábamos que fueran tan importantes, pero lo son. Un simple botón puede cambiarlo todo, nos da la seguridad que necesitamos y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es hora de ver un poco más allá de algunas partes de un gesto común.

El dinero en efectivo prácticamente ha desaparecido. Debemos servirnos de unos cajeros que son los que nos ayudan a obtenerlo, pero también a realizar algunos pasos importantes que debemos empezar a visualizar. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno y puede darnos algunas novedades destacadas en este camino que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Este gesto que hacemos a diario puede llegar a ser el que nos acompañe en estas próximas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que fueran una realidad tan implementada.

Si no quieres tener sustos

Cada pequeño gesto que realizamos como ir al cajero como algo habitual puede tener consecuencias inesperadas que vemos tener en cuenta. Lo que puede pasar a partir de ahora acabará siendo una puerta de entrada a una serie de situaciones o de cambios que pueden ser claves.

Es importante estar pendientes de lo que pasa en ese cajero. Al final, nos sentimos más seguros en el interior de un edificio que fuera, pero en ambos lugares podemos sufrir una serie de consecuencias o de efectos que no son nada buenos y que pueden hacernos más daño de lo que nos imaginaríamos.

Puedes tener más de un susto, sobre todo, si tenemos en cuenta que en cierta manera nos enfrentaremos a un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tendremos que sacar dinero de forma muy diferente, si lo que queremos es conseguir que nada nos afecte.

En especial si lo que queremos es hacer realidad determinadas situaciones que hasta la fecha nunca hubiéramos pensado. La persona que viene detrás nuestro del cajero puede apostar claramente por algunos datos que son los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante.

Este es el botón oculto que debes pulsar siempre en un cajero automático

El botón de cancelar al final de todo el proceso, cuando ya hemos sacado el dinero y la tarjeta es más importante de lo que nos imaginaríamos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está a punto de pasar en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos indican los expertos en seguridad de Homego nos dan algunos datos que son fundamentales y que provienen directamente de la Policia Nacional. Estos son los pasos que debes dar para que nada te afecte en este proceso.

Antes que nada, revisa que el cajero es seguro. Las prisas y los despistes podrían jugarte malas pasadas. Asegúrate de que no haya ningún objeto extraño. A veces, los ladrones pueden usar métodos insospechados para robarte el dinero o quedarse con tu PIN.

Si ves que todo está en orden, puedes sacar tu dinero del cajero con total seguridad. Mira que la ranura por donde introduces la tarjeta funcione correctamente. Si hace falta, acude a tu sucursal bancaria y sal de dudas. Es un asunto muy serio y mejor no arriesgarse.

Lo primero de todo, tu clave secreta o PIN para sacar dinero no deberías compartirlo con nadie. Es un dato personal e intransferible. Salvo que sea alguien de mucha confianza y por necesidad, mejor no lo hagas. Nunca sabes qué puede pasar con ese número.

Por otro lado, te recomendamos no apuntar el PIN en tu cartera. Si no te acuerdas, es mejor que lo anotes en un lugar más seguro. Así, en caso de perder tu documentación, no podrán acceder a tu clave bancaria.

También es muy aconsejable taparte mientras tecleas. Aunque pueda parecer una tontería, no lo es. Evita que algunos curiosos que pasen por la calle puedan ver tu número. Si hay alguna avería y necesitas cambiarlo, acude de inmediato a tu banco y pide ayuda.

Es preferible que vayas al cajero varias veces. Extraer grandes cantidades de dinero puede ser muy peligroso. Si sacas mucho dinero, es más fácil que puedas ser víctima de un asalto. Sobre todo, si estás en una ciudad poco segura. No todos los barrios y calles cuentan con las mismas medidas de seguridad.

Con estos consejos nos evitaremos más de un susto a la hora de realizar un paso tan destacado como este, sacar dinero de un cajero no tiene por qué ser peligroso, sino todo lo contrario.