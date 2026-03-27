Los arqueólogos no dan crédito con el estanque celtibérico oculto en España: tiene 2.100 años de historia y es el más grande de Europa

El estanque subterráneo más grande de la Edad de Hierro en Europa tiene más de 2.000 años de historia y está en España. Concretamente, este estanque celtibérico está situado en la localidad de Laguardia, situada en la comarca de la Rioja Alavesa, y que hoy en día es objeto de visita por los turistas que visitan esta tierra de vinos e historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el estanque celtibérico que está en boca de todo el mundo.

España tiene muchas joyas repartidas por su territorio y una de ellas es la provincia de Álava, concretamente en la comarca de la Rioja Alavesa. Esta tierra, y orgullo de la zona que durante la Edad Media perteneció al Reino de Navarra, cuenta con 11.500 hectáreas de viñedo y se caracteriza por su buen vino Rioja. Uno de los principales municipios de esta región es Laguardia, donde se encuentra el estanque subterráneo más grande en la Edad de Hierro y que cuenta con 2.100 años de antigüedad.

Esta joya arqueológica está ubicada en un municipio rodeado de viñedos y bodegas en el que inmiscuirte por sus calles es ir siglos atrás a una España medieval. Esta localidad fue fundada en el siglo X y comenzó a crecer a partir del XV cuando la llegada de los Reyes Católicos dio prosperidad a un lugar que evolucionó gracias al comercio del vino y a sus espectaculares bodegas donde se guardaban las cosechas. Hoy en día también es conocido por el estanque celtibérico de La Barbacana, cuyo origen se remonta a hace más de 2.000 años.

El estanque celtibérico oculto en España

«Una intervención arqueológica en ese solar en 1998, dirigida por I. Pereda García, puso al descubierto la estructura de este estanque, cubierto por unas potentes capas de tierras y escombros, de diferentes épocas», se puede leer en la página oficial de esta localidad, en la que se hace una mención especial a esta joya arqueológica, que «se construyó hace 2.100 años para embalsar las aguas de un manantial que nace a 800 metros de altura, en la parte alta de la colina donde se desarrolla la Villa de Laguardia».

Y, ¿quién construyó este estanque celtibérico? En la página oficial del lugar responde de esta manera, a modo de historia. «Cuando las gentes del próximo poblado de La Hoya abandonaron el lugar donde habían vivido durante el primer milenio a. de C., se trasladaron a este cerro, que les ofrecía mayores garantías de defensa. Aquí crearon un nuevo poblado, que está siendo localizado bajo las casas de Laguardia. Fueron estas gentes, de carácter celtibérico, las que construyeron el estanque, que debió levantarse y estar en pleno uso durante los siglos III al II a. de C», indican.

Este estanque celtibérico está construido de forma irregular, aunque la parte central es rectangular. «Tiene unas medidas máximas de 18 x 15 metros, con muros perimetrales de una altura que oscila entre 0,85 y 3,10 metros. La superficie total estimada alcanza los 218 m², de los cuales 126 corresponden al vaso inferior y 92 al superior», dice esta página web sobre una joya que tiene una capacidad de almacenaje de 300.000 litros, que garantizaba el suministro a toda la población. Actualmente, este estanque se encuentra protegido por una cubierta y una instalación museográfica, que puede ser visitada por los turistas que se acercan a esta joya ubicada en Álava.