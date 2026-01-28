TikTok también funciona como una herramienta de reivindicación, y así la ha usado Larry, un americano afincado en Extremadura que exige una mejora de las condiciones del transporte para la región. Larry se declara un «apasionado de Extremadura». En un vídeo difundido en redes, asegura que no quiere que su comunidad de adopción siga siendo llamada «la tierra olvidada», sino que se la reconozca como un territorio de historia y belleza excepcional.

Larry destaca la belleza de Extremadura

El residente señala los numerosos atractivos de la región: «Extremadura cuenta con algunos de los castillos y edificios medievales y góticos mejor conservados de España, además de un legado romano impresionante», afirma en inglés. El territorio que hoy conocemos como Extremadura formaba parte de la provincia romana de Lusitania, cuya capital era Emérita Augusta, actualmente Mérida. Entre los vestigios que aún se conservan destacan la Vía de la Plata, que recorre Extremadura de norte a sur, el Puente romano sobre el Guadiana, todavía transitable a pie, y varios teatros romanos repartidos entre Cáceres y Badajoz.

Más allá de su patrimonio histórico, Larry aprovecha el vídeo para criticar la falta de infraestructuras en la región. «Me gustaría que Extremadura contara con trenes de alta velocidad, como los hay en toda España, para conectar con otras comunidades», comenta. Insiste en que un transporte moderno permitiría a los visitantes acceder fácilmente a la región y, al mismo tiempo, facilitaría que los extremeños se desplacen por el país con rapidez

La gastronomía, un punto a favor de la comunidad

El estadounidense también destaca la gastronomía local y los precios accesibles, señalando que «la comida es increíble y los costes demasiado bajos, Extremadura debería aprovecharlo y subir precios». Sin embargo, subraya que su objetivo principal es que el mundo conozca esta región: «Es una tierra maravillosa y merece ser más conocida. Para ello, necesitamos transporte eficaz y de calidad, no es justo que Extremadura siga aislada», concluye.

Con su mensaje, Larry combina admiración por el legado cultural y natural de Extremadura con un llamamiento a mejorar la conectividad y los servicios, buscando situar a la región en el mapa de destinos imprescindibles dentro de España y más allá.