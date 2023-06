Alucinas en colores: la dueña de un piso en Airbnb enseña cómo se lo ha encontrado

Airbnb permite ganarse un extra alquilando pisos o habitaciones a turistas, una tarea que parece fácil, pero no lo es. La crisis hace que pensemos formas de rentabilizar al máximo aquello que tenemos. Una habitación vacía en casa o el piso del abuelo que queremos alquilar, puede hacernos pensar en esta forma de ganarnos la vida. Pero cuidado, no es nada fácil lidiar con las personas que pueden llegar a nuestra casa. Esta usuaria ha viralizado un vídeo de TikTok sorprendente.

La dueña de un piso en Airbnb enseña cómo se ha encontrado su piso

La dueña de un piso que ha alquilado de forma temporal en Airbnb no gana para sustos. A pesar de ser una forma de ganarse un sueldo o un extra, los clientes que llegan con esta plataforma pueden llegar a ser algo complicados. Airbnb es una plataforma con la que debemos tener cuidado.

Los pisos alquilados a personas que no conoces pueden dar algunas sorpresas tal y como vemos en este vídeo que rápidamente se ha viralizado. Tal como dice esta dueña: “Es un vídeo casero, espontáneo, siento si a alguien le molesta lo que digo, pero esto es lo que se encuentra un propietario, que está alquilando con Airbnb, 4 noches 3 niñas, de esas que luego salen hechas un pincel, pero que son sucias, desordenada, egoístas y absolutamente inútiles”.

Airbnb le ha permitido conocer a más de un perfil de persona extraño, las apariencias engañan. Las personas que llegan a este lugar no siempre cuidan el piso y todo lo que les rodea, sino que a veces, no se produce este cuidado. La propietaria sigue explicando: “prefieren comprar un saco de dormir, pero hacer gasto poniendo el AA [aire acondicionado] a 20 grados y que parezca una cámara frigorífica y usar el nórdico y los edredones. Vergonzoso y ahora el que piense q para eso pagan… que diga lo que le parezca, algo que no harías en tu casa, no lo hagas fuera”.

Imaginando este nivel en el que está la gente, alquilar con Airbnb quizás no sea una buena manera de ganarse la vida. Es importante saber que, al alquilar, te encontrarás con distintos perfiles, con unos se puede ganar, pero con otros, quizás tengas que poner más esfuerzos en limpiar o en pagar la factura de la luz.