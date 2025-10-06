Adiós a los problemas de espacio en el armario: el truco japonés para que quepan todos tus abrigos

Hay un truco japonés para que quepan todos tus abrigos en el armario que te ayudará con los problemas de espacio. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertas peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que serán las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

Los problemas de espacio en el armario pueden pasar a la historia de la mano de unos expertos que saben muy bien cómo colocar correctamente cada una de las piezas. Los japoneses viven con muy poco y lo hacen con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. Es momento de estar preparados para todo lo que llega con un cambio de armario que parece que se nos hace estar pendientes de unos cambios del todo inesperados. Son días de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán esenciales y que pueden ser los que nos marcarán de cerca.

Los problemas de espacio en el armario se van a acabar

Uno de los elementos que llegan con fuerza y que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, será ese problema con el cambio de armario que puede ser esenciales en estas próximas jornadas. Cuando llega el mal tiempo, deberemos empezar a pensar en una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

El frío nos invita a sacar del armario una ropa de verano que ocupa menos espacio que la de invierno, es una ley física que puede provocarnos más de un dolor de cabeza. Estas prendas más gruesas se acaban notando en un armario que no tiene más sitio en el que colocarse.

Es momento de apostar claramente por unos detalles que serán los que nos afectarán de lleno con algunos elementos que son esenciales. Por lo que, quizás habrá llegado ese día en el que tendremos que estar muy pendientes de un armario en el que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de unos trucos que llegan de la mano de los expertos japoneses, capaces de maximizar cualquier espacio de una forma sorprendente.

Este es el truco japonés para que quepan todos tus abrigos

Todos tus abrigos pueden acabar siendo los que nos quepan perfectamente en el armario, con un truco que nos cambiará la vida. Existe la opción de tener un armario en la entrada o un colgador, para ponerlos en él, pero dependiendo de los miembros de la familia que seamos, más las visitas, acabará siendo inviable tenerlo todo ordenado.

Los japoneses son los grandes expertos en el orden que serán capaces de ayudarnos a conseguir aquello que queremos y más, de una forma que hasta la fecha no pensábamos. Es más fácil de lo que parece obtener aquello que realmente necesitamos.

Los expertos del blog Conely nos explican paso a paso el método de Marie Kondo para conseguir que nuestro armario pueda ser el lugar en el que colocamos todas nuestras prendas de ropa:

Vacía el armario por completo. El primer paso para transformar tu armario es vaciarlo por completo, de esta forma serás consciente del espacio disponible y de la ropa que tienes. Saca todo, desde la ropa hasta los accesorios, y colócalo en un lugar donde puedas verlo.

Tira lo que no necesites. Marie Kondo se destaca por su enfoque valiente hacia la eliminación de lo innecesario. Deshazte de todo lo que no necesitas ¡No tengas miedo a tirar!

Siguiendo el método Marie Kondo, haz 3 montones de ropa.

Siguiendo con la misma explicación, nos explica la manera en la que debemos colocar las prendas para que queden perfectamente ordenadas en nuestro armario:

Clasifica, ronda uno. Ahora que ya sabes la ropa que quieres conservar, ordena por categorías prendas y accesorios: pantalones, jerséis, camisetas, guantes, gorras, bufandas o incluso ropa de cama. Esto te ayudará a tener una visión clara de tus pertenencias y facilitar el proceso de organización.

Clasifica, ronda dos. Sigue clasificando por subcategorias, para ello separa la ropa: Las camisetas de manga larga de las de manga corta. Los pantalones vaqueros de los de vestir. Las bufandas de los pañuelos… Esta doble clasificación facilitará el acceso y la organización final.

A la hora de conseguir más por menos, llega el momento de poner el ingenio en marcha para optimizar un espacio que estos expertos se encargan de hacer más y más grande:

¡Es hora de ponerte manos a la obra! Ahora que has dedicado este tiempo a ponerlo a punto, debes encontrar herramientas para optimizar el espacio y mantener este orden para que no vuelva a reinar el caos, aquí te dejamos algunos consejos.

Utiliza cajas decorativas, cestas o incluso organizadores especializados para almacenar accesorios más pequeños como joyas, cinturones o bufandas. Esto no solo añadirá un toque estético, sino que también te facilitará el acceso a estos elementos diarios.

Sírvete de muebles auxiliares bonitos que te ayuden con el almacenaje.