Adiós a la grasa de la airfryer: el sencillo truco de una experta en limpieza para dejar la freidora impoluta

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en los hogares del siglo XXI. Permite preparar alimentos crujientes y sabrosos con mucho menos aceite, lo que la hace ideal para quienes buscan una alimentación más saludable sin renunciar al sabor. Sin embargo, como cualquier otro aparato, requiere una limpieza frecuente, y aquí es donde entra el truco que se ha hecho viral para decir adiós a la grasa de la airfryer.

La pastilla de lavavajillas se ha convertido en el mejor aliado para dejar la freidora como nueva, gracias a su composición diseñada para descomponer aceites y restos de comida. Contiene agentes tensioactivos, enzimas y blanqueadores suaves que actúan sobre la grasa y la suciedad. Cuando se pone en agua caliente, estos componentes se disuelven y forman una solución que elimina los restos de comida, incluso los más adheridos en la cesta bandeja de la freidora. A diferencia del detergente líquido tradicional, la pastilla permite realizar una limpieza profunda sin necesidad de frotar en exceso, lo que reduce el riesgo de dañar la superficie antiadherente.

El truco definitivo para eliminar la grasa de la airfryer

Las pastillas de lavavajillas están diseñadas específicamente para descomponer aceites, por lo que funcionan mejor que muchos detergentes comunes. Además, al evitar frotar con fuerza, se reduce el riesgo de rayar el interior del electrodoméstico o echar a perder la superficie antiadherente. A esto hay que sumar que es una solución casera muy económica; una sola pastilla puede limpiar varias piezas y es fácil de conseguir en cualquier supermercado.

Llena 3/4 partes de la cesta de la freidora con agua caliente, a unos 90 °C. Coloca una pastilla de lavavajillas dentro del agua. Pon la freidora en funcionamiento durante 10 minutos a 200 °C. Esto permitirá que la pastilla actúe sobre la grasa incrustada. Al terminar, apaga y desenchufa la freidora para mayor seguridad. Con una esponja suave o cepillo de silicona, frota ligeramente la cesta para eliminar restos rebeldes de grasa o comida. Enjuaga con agua limpia y seca con un paño o deja que se seque al aire.

Trucos adicionales

Mantener la cesta y la bandeja de la freidora de aire limpias después de cada uso es fundamental para evitar que la grasa y los restos de comida se acumulen. Un repaso rápido con un paño húmedo o una esponja suave después de cada uso puede marcar la diferencia y mantener el aparato como nuevo durante más tiempo.

Para las manchas más rebeldes y los restos de grasa difíciles de eliminar, puedes potenciar la acción de la pastilla de lavavajillas con un poco de bicarbonato de sodio. Basta con añadir una cucharada a la cesta junto con el agua y la pastilla antes de iniciar el ciclo de limpieza. Esta combinación ayuda a descomponer la grasa adherida y, además, neutraliza olores persistentes. En algunos casos, un chorrito de vinagre blanco también puede ser útil para desinfectar y desengrasar, manteniendo el interior del electrodoméstico reluciente.

Las rejillas, ranuras y bordes de la cesta suelen ser los puntos más complicados de limpiar. Aquí es donde entran en juego los cepillos de silicona. Evita usar estropajos metálicos o detergentes agresivos en estas zonas, ya que pueden rayar la superficie y comprometer la durabilidad del aparato. Los cepillos de silicona son fáciles de lavar y se adaptan a todo tipo de formas, haciendo que la limpieza sea más completa y segura.

Más allá de la limpieza diaria, es recomendable realizar una limpieza en profundidad una vez por semana. Además, revisa periódicamente los cables y el enchufe del aparato para asegurarte de que no hay restos de grasa que puedan afectar la seguridad o el funcionamiento eléctrico. Por último, guarda la freidora en un lugar limpio y libre de polvo, y si es posible, cúbrela cuando no la uses.

En definitiva, eliminar la grasa de la airfryer no tiene por qué ser complicado con este truco que se ha hecho viral en redes sociales. Utilizar una pastilla de lavavajillas es un método sencillo, económico y eficaz. Sólo se necesita un poco de agua caliente, una pastilla y unos minutos de remojo para decir adiós a la grasa y disfrutar de una freidora como nueva. Con estos pasos, la airfryer estará lista para seguir cocinando platos crujientes y deliciosos, sin esfuerzo ni complicaciones.