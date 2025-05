Adiós a Bizum: la Unión Europea ya tiene preparado su nuevo sistema de pagos

Hoy en día, es difícil encontrar a alguien que no sepa y no uses Bizum, la app más popular de todas para compartir dinero o hacer pagos. Un aplicación que debe su fama a la rapidez de su servicio, el hecho de que sea gratuita y también que sea sencilla de usar incluso para quienes se resisten a la digitalización. De hecho, prácticamente todo el mundo la tiene asociada a su cuenta bancaria y aunque lo cierto es que no tenemos otra opción similar, parece que la UE ya trabaja en una alternativa que podría hacer que Bizum tenga los días contados.

En concreto, la Unión Europea ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa que busca unificar los sistemas de pago instantáneo en todo el continente. El objetivo es reducir la dependencia de plataformas extranjeras y garantizar la soberanía financiera dentro de las fronteras europeas. Y ahí es donde entra en juego un nombre que, por ahora, suena poco familiar para muchos: Wero, que es una plataforma nacida de la Iniciativa de Pagos Europea, una agrupación de grandes bancos del continente. Nace así un nuevo sistema de pagos pensado para sustituir (o al menos competir muy seriamente) con soluciones nacionales como Bizum y atención, que lo que en principio suena a cambio lejano podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos.

La Unión Europea ya tiene preparado su nuevo sistema de pagos

La aplicación Wero ha comenzado ya a desplegarse en países como Francia, Alemania y Bélgica. Aunque por ahora su uso se limita a pagos entre personas, ya se está preparando para que durante el verano de 2025 pueda utilizarse en tiendas online, y a partir de 2026 también en comercios físicos y para el pago de facturas.

Esta solución llega con una clara misión: unificar los pagos instantáneos en la Unión Europea, permitiendo que cualquier ciudadano, sin importar en qué país se encuentre, pueda enviar o recibir dinero de manera inmediata, sin comisiones ocultas ni necesidad de intermediarios como VISA o Mastercard. Una especie de Bizum europeo, pero más ambicioso, más integrado y con una visión transnacional.

Con más de 40 millones de usuarios potenciales y el respaldo de importantes entidades financieras, Wero pretende resolver una de las grandes limitaciones de los métodos actuales: la fragmentación. Porque mientras Bizum funciona exclusivamente en España, otras aplicaciones similares no pueden garantizar esa interoperabilidad que sí se espera de una Europa cada vez más conectada.

¿Está Bizum en peligro real?

Es inevitable preguntarse si Bizum tiene los días contados. La respuesta, aunque algo matizada, es que no exactamente. Aunque Wero apunta a convertirse en el estándar paneuropeo, eso no implica necesariamente la desaparición inmediata de otras plataformas nacionales. Lo más probable, al menos en el corto plazo, es que ambos sistemas convivan.

El motivo es sencillo: Bizum se ha consolidado como una herramienta extremadamente útil y cómoda. Su integración con las apps bancarias, su facilidad de uso y su adopción generalizada entre los españoles lo convierten en una opción difícil de reemplazar de un día para otro. Además, no hay que olvidar que Bizum ha sabido adaptarse: ya se usa para pagar en comercios, hacer donaciones o incluso comprar lotería.

Eso sí, si Wero logra posicionarse como una solución más amplia y funcional (capaz de cruzar fronteras sin fricciones, con más servicios añadidos y una experiencia de usuario tan sencilla como la de Bizum), es posible que el público empiece a migrar progresivamente. En ese escenario, la presión por evolucionar se intensificará, y Bizum tendrá que renovarse para no quedarse atrás.

Por qué la Unión Europea impulsa este cambio

La creación de Wero no surge de la nada ni es un simple capricho tecnológico. La Unión Europea lleva tiempo preocupada por la enorme dependencia que existe respecto a sistemas de pago estadounidenses. Plataformas como PayPal, Apple Pay, Google Pay o las propias redes de tarjetas internacionales concentran buena parte del control sobre los pagos digitales que se hacen en suelo europeo.

Frente a esa realidad, Bruselas quiere garantizar una autonomía financiera. Esto no sólo beneficia a los usuarios finales, que podrán pagar sin comisiones o restricciones innecesarias, sino también a las empresas europeas, que podrán operar sin intermediarios extranjeros que se lleven una parte del pastel. En este sentido, el reciente Reglamento sobre Pagos Inmediatos aprobado por la UE sienta las bases para que soluciones como Wero prosperen con respaldo institucional.

Además, el hecho de contar con una plataforma única para todos los países europeos puede suponer un avance enorme para facilitar el turismo, los negocios internacionales o incluso las compras por Internet. Ya no será necesario buscar métodos compatibles o sufrir por las conversiones de moneda: con Wero, todo estará pensado para funcionar como si de un único mercado digital se tratase.

Qué podemos esperar a corto y medio plazo

Aunque Wero aún está dando sus primeros pasos, su hoja de ruta está bastante clara. En los próximos meses se intensificará su despliegue en los países donde ya ha arrancado y se espera que para finales de 2025 llegue a España y otros países del sur de Europa. De ser así, millones de ciudadanos tendrán la opción de utilizar una plataforma de pagos instantáneos europea, pensada para competir con los grandes del sector.

Por supuesto, este cambio no será inmediato ni obligatorio. Tal como ocurrió en su día con Bizum, la adopción dependerá del respaldo de los bancos, de la campaña de comunicación y, sobre todo, de la experiencia de usuario que ofrezca. Si Wero logra ser tan fácil de usar como Bizum, con el añadido de poder pagar en toda Europa sin preocupaciones, su éxito podría estar asegurado.

Eso sí, lo más inteligente será estar preparados. Cuando Wero llegue a nuestras vidas, no pillará por sorpresa a quien ya se haya informado, descargado la app y comprendido su funcionamiento. Quizás dentro de unos años, enviar dinero a alguien en otro país europeo será tan fácil como ahora lo es mandar un Bizum a un amigo. Solo que con otro nombre y, probablemente, con muchas más posibilidades.