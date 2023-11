Se acabó el problema de cambiar la ruedas pinchadas: hay un truco para hacerlo en 5 minutos

¿Alguna vez te has encontrado con ruedas pinchadas en medio de la carretera y no has sabido cómo cambiarla? ¿O te ha dado pereza o miedo ponerte a manipular el gato y la llave de tuercas?. Si te has encontrado con algunas de estas situaciones, no eres el único. Muchas personas se sienten inseguras o incapaces de realizar esta tarea, que puede resultar complicada y peligrosa si no se hace correctamente.

Rise Up, el método para cambiar ruedas pinchadas

Pero no te preocupes, porque hay una solución que podría facilitarte la vida y ahorrarte tiempo y dinero. Se trata de RiseUP, un invento inteligente que te permite cambiar una rueda pinchada en solo 5 minutos, sin esfuerzo y con total seguridad.

RiseUP es el proyecto de Owen Giese, un estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de Washington, que ha diseñado un dispositivo que combina un gato eléctrico, una pistola de rueda y una interfaz digital. Su objetivo es demostrar que cualquiera, en cualquier lugar, puede cambiar una rueda pinchada con facilidad.

¿Cómo funciona RiseUP?

RiseUP se compone de dos partes: una base y una pistola de rueda. La base contiene el gato eléctrico, que se encarga de levantar y bajar el coche. La pistola de rueda se conecta a la base y sirve para controlar el gato y para quitar y poner los tornillos de la rueda.

El proceso es muy sencillo: solo hay que colocar la base debajo del coche, cerca de la rueda pinchada, y conectar la pistola de rueda. Luego, hay que presionar un botón en la pistola para que el gato se active y levante el coche. Una vez que la rueda está en el aire, se puede desenganchar la pistola de la base y usarla para aflojar y retirar los tornillos. Después, se cambia la rueda pinchada por la de repuesto y se vuelve a colocar los tornillos con la pistola. Por último, se vuelve a conectar la pistola a la base y se presiona otro botón para que el gato baje el coche. ¡Y listo!

Pero lo mejor de RiseUP es que no estás solo en este proceso. El dispositivo cuenta con una pantalla interactiva que te guía paso a paso, usando cámaras integradas y tecnología de realidad aumentada para explicarte las instrucciones y las medidas de seguridad. Además, tiene una aplicación complementaria, que te permite acceder a información adicional y contactar con un servicio de asistencia en caso de necesidad.

¿Qué ventajas tiene RiseUP?

RiseUP tiene muchas ventajas respecto a los métodos tradicionales de cambio de rueda. Algunas de ellas son:

Es rápido : RiseUP te permite cambiar una rueda pinchada en solo 5 minutos, mientras que con los métodos convencionales se puede tardar hasta media hora o más.

: RiseUP te permite cambiar una rueda pinchada en solo 5 minutos, mientras que con los métodos convencionales se puede tardar hasta media hora o más. Es fácil: RiseUP no requiere de ningún conocimiento previo ni de ninguna habilidad especial. Solo hay que seguir las indicaciones de la pantalla y presionar unos botones. Además, la pistola de rueda tiene un diseño ergonómico y un peso ligero, lo que facilita su manejo.

RiseUP no requiere de ningún conocimiento previo ni de ninguna habilidad especial. Solo hay que seguir las indicaciones de la pantalla y presionar unos botones. Además, la pistola de rueda tiene un diseño ergonómico y un peso ligero, lo que facilita su manejo. Es seguro: RiseUP reduce el riesgo de accidentes y lesiones, ya que el gato eléctrico es más estable y resistente que los gatos manuales, y la pistola de rueda evita el esfuerzo físico y el contacto directo con los tornillos. Asimismo, la pantalla y la aplicación te alertan de posibles peligros y te ofrecen consejos de seguridad.

RiseUP reduce el riesgo de accidentes y lesiones, ya que el gato eléctrico es más estable y resistente que los gatos manuales, y la pistola de rueda evita el esfuerzo físico y el contacto directo con los tornillos. Asimismo, la pantalla y la aplicación te alertan de posibles peligros y te ofrecen consejos de seguridad. Es inclusivo: RiseUP está pensado para que cualquier persona pueda cambiar una rueda pinchada, independientemente de su edad, género, tamaño o condición física. No importa si eres joven o mayor, hombre o mujer, alto o bajo, fuerte o débil. RiseUP se adapta a ti y te ayuda a resolver el problema.

¿Dónde se puede conseguir RiseUP?

RiseUP es un proyecto que aún está en desarrollo, pero que ya ha recibido varios reconocimientos y premios. Actualmente, está participando en el prestigioso James Dyson Award, un concurso internacional que premia a las mejores ideas de diseño e ingeniería que resuelven problemas cotidianos.

Si quieres saber más sobre RiseUP, puedes visitar su página web, donde encontrarás más detalles sobre su funcionamiento, sus características y sus beneficios. También puedes ver un vídeo donde se muestra cómo se usa el dispositivo que te mostramos a continuación:

RiseUP es un invento que podría revolucionar el mundo de la automoción y hacer que cambiar una rueda pinchada sea una tarea fácil, rápida y segura para todos. ¿Te animas a probarlo?.