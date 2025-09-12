4 rituales efectivos para atraer el dinero en septiembre, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, un arte milenario de origen chino, la manera en que organizamos nuestro entorno influye directamente en la salud, el bienestar y la prosperidad. Uno de sus principios más conocidos del Feng Shui es que el la energía vital («chi») se puede potenciar con rituales que atraen el dinero, especialmente en determinadas épocas del año, como este mes de septiembre.

Es un mes de transición, en el nos preparamos para el último periodo del año. En el Feng Shui, es el momento idóneo para reactivar la energía vital y abrir las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Rituales de Feng Shui para atraer el dinero en septiembre

Más allá de supersticiones, los rituales son actos simbólicos cargados de intención. Al realizarlos, estamos enviando un a nuestro subconsciente un mensaje muy claro: el de merecer abundancia y estar preparados para recibirla.

Orden y limpieza energética

El Feng Shui considera la entrada del hogar «la boca del chi», el lugar por donde la energía entra a tu vida, así que es fundamental mantener este espacio despejado, iluminado y limpio es fundamental. Por supuesto, el resto de las habitaciones también son importantes: dona, recicla o tira aquellos objetos que no utilizas para liberar espacio y, de esta manera, abrir la puerta a nuevas experiencias. Para reforzar la limpieza energética, puedes utilizar incienso de sándalo o palo santo. negativa y cómo el espacio se llena de luz y posibilidades.

Agua

El agua es uno de los elementos más importantes en el Feng Shui, símbolo de movimiento, fluidez y riqueza. Un ritual sencillo consiste en colocar una fuente pequeña con agua en movimiento en la zona sureste de tu casa, conocida como el «sector de la riqueza» en esta disciplina. Si no dispones de una fuente, otra opción es colocar un cuenco de cristal con agua limpia y unas monedas brillantes en su interior. Cambia el agua cada semana para evitar que se estanque, ya que el agua sucia simboliza bloqueos económicos.

Durante el mes de septiembre, aprovecha la energía de la Luna Nueva para reforzar este ritual. Llena el recipiente con agua esa misma noche, coloca tus manos sobre él y pronuncia «el dinero fluye hacia mí de manera constante y abundante» mientras visualizas cómo tu vida se llena de oportunidades financieras.

Monedas chinas

Las monedas chinas son uno de los amuletos más reconocibles del Feng Shui, perfectas para hacer uno de los rituales más poderosos para atraer el dinero en septiembre. Tienen forma redonda con un agujero cuadrado en el centro, lo que simboliza la unión del cielo (círculo) y la tierra (cuadrado).

Para realizar este ritual, consigue tres o seis monedas chinas auténticas. Átalas con un lazo rojo, procurando que el nudo quede firme. Luego colócalas en tu cartera o en la entrada de tu hogar. Para potenciar aún más el efecto, cda mañana, al abrir tu cartera o entrar en casa casa, repite en voz baja: «La prosperidad me acompaña en cada paso que doy».

Velas

En el Feng Shui, cuando se trata de atraer dinero, los tonos verde, dorado y rojo son los más poderosos. El verde simboliza crecimiento, el dorado riqueza material y el rojo suerte y vitalidad.

Para este ritual necesitarás una vela verde, una dorada y una roja. Colócalas sobre un pequeño altar o una mesa limpia, preferiblemente en la zona sureste de tu casa. Añade alrededor objetos metálicos como monedas, una pieza de cuarzo citrino o cualquier elemento que represente prosperidad para ti.

Antes de encender las velas, respira y piensa en lo que deseas atraer. Luego enciende cada vela con calma, visualizando cómo la luz abre el camino hacia esas metas. Permite que ardan durante al menos 15 minutos mientras repites mentalmente una afirmación como: «La abundancia fluye a mi vida con facilidad y alegría».

El Feng Shui nos enseña que la abundancia no es solo cuestión poner en práctica estos rituales en el mes de septiembre, sino de equilibrio, fluidez y armonía en todos los aspectos de la vida. Los rituales no son fórmulas mágicas, sino herramientas simbólicas que nos ayudan a enfocar la mente, ordenar nuestro entorno y crear las condiciones ideales para que la prosperidad se manifieste.

«En el Feng Shui, todo se basa en el equilibrio entre cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada uno representa una energía distinta y un aspecto de la vida. La clave está en integrarlos armónicamente en la decoración para que el Chi pueda moverse libremente», explica Revista Interiores.

Y añade: «El mapa Bagua es un diagrama octogonal que se superpone sobre el plano de tu casa para identificar las nueve áreas energéticas: carrera, conocimiento, salud, familia, riqueza, fama, relaciones, hijos y viajes. Según cómo estén distribuidos los muebles o decorado el espacio, podríamos potenciar cada aspecto. Una herramienta perfecta para personalizar nuestra decoración, pero con una intención».