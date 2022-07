Los 3 medicamentos que no pueden faltar en tu maleta de vacaciones

Los momentos que preceden a cada salida de vacaciones son siempre muy agitados. Tienes que organizar tu maleta, neceser, documentos y todo lo necesario para el viaje y mucho más si viajas acompañado y como no, con niños pequeños. Sin embargo, una de las cosas que necesita más atención es la preparación del botiquín. Precisamente en este sentido muchos cometemos un gravísimo error y es no llevar aquello que al final resulta imprescindible, de modo que vamos a ofreceros ahora las pautas para que sepáis cuáles son los 3 medicamentos que no pueden faltar en vuestra maleta de vacaciones.

Medicamentos que llevar en la maleta

Es habitual que quienes preparar el botiquín de medicamentos para llevarnos en la maleta de viaje, sean aquellos que tienen que tomar medicación a diario. Todas las demás personas, sin embargo, no lo piensan y no llevan consigo ningún tipo de medicamento, cometiendo un gran error.

Cada viaje, de hecho, implica cambios de horario, nuevas actividades y una dieta diferente, sobre todo si vas al extranjero. Por este motivo sería recomendable llevar siempre consigo 3 medicamentos que pueden ser necesarios para los problemas más comunes y molestos. Son estos medicamentos que a continuación, te enumeramos.

Los 3 medicamentos esenciales

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de viajar es el cambio de hora. Duermes a diferentes horas, el agua y la comida también cambian y todo esto podría crear algunos contratiempos. De hecho, el cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse a estos cambios. Uno de los efectos más comunes de estos cambios es el estreñimiento.

Es precisamente por eso que a muchos de nosotros nos cuesta evacuar, especialmente durante los primeros días de vacaciones. Es por eso que siempre debemos recordar tener remedios para el estreñimiento con nosotros. En la fitoterapia o farmacia podríamos encontrar preparados naturales que ayudarían contra el estreñimiento y la hinchazón abdominal .

El paracetamol tampoco debe faltar nunca en nuestro botiquín de verano. Su funcionalidad es doble, ya que podría ser útil como antipirético, pero también como analgésico.

En el primer caso se utilizaría para tratar estados febriles, mientras que en el segundo trataría problemas de diferente origen, como dolores musculares o de cabeza.

Por último, recuerda que incluso el sol podría crear inconvenientes. Por ello siempre será útil disponer de pomadas o lociones contra las quemaduras solares. Además de crema solar con factor protector alto, sería recomendable llevar siempre remedios contra quemaduras o similares.

Aquí, están entonces, los 3 medicamentos que nunca debemos olvidar, para resolver rápidamente los problemas más frecuentes. Así viajaremos siempre seguros y disfrutaremos de nuestras vacaciones de manera tranquila.