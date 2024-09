3 frases que tienes que decir para no volver a recibir llamadas spam

No debes volver a recibir llamadas spam, así lo dice la ley, aunque si quieres asegurarte de que así sea, te proponemos 3 frases que son muy efectivas. Las normas en España están muy claras, pero aún hay compañías que se las salta, dejándonos a merced de unos comerciales que acabarán siendo los que interrumpan de forma sistemática nuestras siestas. Para evitarlo, nada mejor que conocer perfectamente esta nueva ley que nos alejaba directamente de lo que acabaría siendo una realidad en todos los sentidos.

Las llamadas spam deberían estar totalmente prohibidas o, al menos, eso es lo que dicen los expertos en leyes que acabarán siendo los que nos digan cómo acabarán siendo o no siendo en esencia estas llamadas. En teoría, desde este mismo año, deberían haber sido eliminadas por completo de nuestro día a día. Un hecho que ha acabado siendo una realidad en todos los sentidos, salvo algunas excepciones. A algunas empresas les compensa romper la ley para ganar dinero, aunque no todas. Este tipo de llamadas han empezado a desaparecer, aunque quizás quede alguna.

No volverás a recibir llamadas tipo spam

Siguiendo con los expertos, estas llamadas tipo spam deberían eliminarse por completo, siguiendo la normativa actual. Las leyes se realizan para proteger a los más débiles y vulnerables, en este caso, a los consumidores o los afectados por estas llamadas de compañías comerciales.

Debemos tener en cuenta lo que dice la Ley para la Defensa de los Consumidores en su artículo 96. Esta normativa dice:

En todas las comunicaciones comerciales a distancia deberá constar inequívocamente su carácter comercial. En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad del empresario, o si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar la finalidad comercial de la misma. En ningún caso, las llamadas telefónicas se efectuarán antes de las 9 horas ni más tarde de las 21 horas ni festivos o fines de semana. La utilización por parte del empresario de técnicas de comunicación que consistan en un sistema automatizado de llamadas sin intervención humana o el telefax necesitará el consentimiento expreso previo del consumidor y usuario.

El consumidor y usuario tendrá derecho a no recibir, sin su consentimiento, llamadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los referidos en el apartado anterior, cuando hubiera decidido no figurar en las guías de comunicaciones electrónicas disponibles al público, ejercido el derecho a que los datos que aparecen en ellas no sean utilizados con fines de publicidad o prospección comercial, o solicitado la incorporación a los ficheros comunes de exclusión de envío de comunicaciones comerciales regulados en la normativa de protección de datos personales.

El consumidor y usuario tendrá derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales no deseadas, por teléfono, fax u otros medios de comunicación equivalente.

En el marco de una relación preexistente, el consumidor y usuario tendrá asimismo derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente. Debe ser informado en cada una de las comunicaciones comerciales de los medios sencillos y gratuitos para oponerse a recibirlas.

En aquellos casos en que una oferta comercial no deseada se realice por teléfono, las llamadas deberán llevarse a cabo desde un número de teléfono identificable. Cuando el usuario reciba la primera oferta comercial del emisor, deberá ser informado tanto de su derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas como a obtener el número de referencia de dicha oposición. A solicitud del consumidor y usuario, el empresario estará obligado a facilitarle un justificante de haber manifestado su oposición que deberá remitirle en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes.

Las 3 frases que debes decir para no volver a recibir llamadas spam

Siguiendo esta norma esencial que ahora ya conocemos y que debería servirnos para acabar con estas llamadas tipo spam tan molestas, hay 3 frases que hay que tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Son fruto de estas normas que debes empezar a cuidar y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera de ayudarnos a conseguir lo que necesitamos en este momento. Eliminar las llamadas spam es posible con 3 frases que, además, son fáciles de memorizar y altamente efectivas.

«Eliminad mi número de vuestra base de datos», «No he solicitado contacto comercial» y la tercera si te llaman a una hora en concreto: «Es ilegal que me contactes a esta hora». Hay un horario para llamadas comerciales que rara vez se respeta.