Hoy, 19 de octubre, celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama 2018

Hoy 19 de octubre celebramos el día mundial del cáncer de mama. Un día en el que tenemos que tomar conciencia de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

La detección precoz es la principal clave para poder curar el cáncer de mama, y aunque el 19 de octubre es un día para la conciencia mundial sobre esta enfermedad, y todos podemos apoyar la causa llevando un lazo rosa, también podemos acudir a frases que nos inspiren y den esperanza y fuerza a las mujeres (y también hombres) que padecen cáncer de mama.

Mujeres y hombres con cáncer de mama luchan en una dura batalla, pero su espíritu valiente puede superar las situaciones que muchos de nosotros nunca podríamos imaginar. Su fuerza de lucha, su perseverancia y su voluntad de rechazar su enfermedad los convierten en excelentes ejemplos para otros que luchan en sus propias batallas físicas, mentales y espirituales. Os vamos a ofrecer ahora diez frases esperanzadoras en el día mundial del cáncer de mama para la fuerza y ​​la curación. Permiteque estas citas te inspiren en tu viaje y te ayude a celebrar tu vida. Son estas:

“Vences al cáncer por la forma en que vives, por qué vives y de la manera en que vives”. Stuart Scott.

“Una vez que superé el cáncer de mama, ya no tenía miedo de nada”. Melissa Etheridge,

“El cáncer de mama no es solo una enfermedad que ataca a las mujeres. Ataca al corazón de quienes somos como mujeres: cómo nos perciben los demás, cómo nos percibimos a nosotras mismas, cómo vivimos, trabajamos y criamos a nuestras familias, o si hacemos todas estas cosas al fin y al cabo”. Debbie Wasserman Schultz

“Recuerda lo lejos que has llegado, no solo lo lejos que tienes que ir. Puede que no estés donde quieres estar, pero tampoco estás donde estabas“. Anónimo.

“Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente de lo que crees y el doble de bello que nunca hubieras imaginado”. Anónimo.

“Puede haber vida después del cáncer de mama. El requisito previo es la detección temprana”. Ann Jillian.

“Cuando hayas agotado todas las posibilidades, recuerda esto: no lo has hecho“. Thomas Edison

“Nunca te avergüences de una cicatriz.Simplemente significa que fuiste más fuerte de aquello que intentó lastimarte”. Anónimo.

“He amado a las estrellas con mucho cariño para temer a la noche”. Galileo.

“A menudo es en los cielos más oscuros que vemos las estrellas más brillantes”. Anónimo.

Con estas frases esperamos dar algo de esperanza y fuerza a aquellas personas que sufren esta enfermedad y concienciar a todo el mundo en su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama.