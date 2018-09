¿Quienes fueron los maquis?

La Guerra Civil ha sido uno de los momentos más complicados de España. En esta época nació un grupo de guerrilleros que se enfrentó al bloque franquista, llamados “maquis”. El término viene de la palabra italiana “macchia”, que es un tipo de arbusto. La palabra “maqui” se empezó a utilizar en Francia para hablar de los guerrilleros franceses que lucharon contra los alemanes cuando ocuparon Francia en la Segunda Guerra Mundial. La influencia francesa hizo que se empezara a utilizar.

¿Como surgieron los maquis?

Su origen vino de las personas que por el avance del lado franquista tomaron la decisión de “echarse al monte” y empezar una lucha de guerrillas contra el ejército sublevado. A estas personas que huyeron se les llamaban “huidos” y se les unieron desertores y personas que habían escapado de condenas o campos de concentración.

Operaciones principales de los maquis

Los maquis hicieron muchas acciones para derrotar al bando franquista, aumentando cada año el número de personas que huían de las poblaciones por temores a las represalias y terminaban uniéndose a estos guerrilleros.

Una de las más famosas fue la denominada ” “Operación Reconquista de España”, que quiso provocar un levantamiento del pueblo contra la dictadura franquista. Se le considero el movimiento más opuesto al franquismo y es de los de mayor importancia.

Octubre de 1944 fue cuando la Unión Nacional Española quiso crear un levantamiento popular con un ataque de grupos de guerrilleros en el Valle de Arán. Fueron cerca de 7.000, cifra bastante inferior al bando nacional, que les superaba en número y armamento. A esto le añadimos que el gobierno franquista sospechó que iba a ocurrir un ataque francés sobre territorio español, por lo que la frontera estaba reforzada.

Pobre apoyo social

Desde el punto de vista social, los maquis no tuvieron mucho apoyo, pues gran parte del pueblo sufría todavía las consecuencias de una confrontación como la que acabó en 1939 y había miedo a los destacamentos que Franco mandó para detener el ataque maqui.

Este enfrentamiento duró algo menos de una semana, terminando con derrota para los maquis, que fueron incapaces de ocupar el valle y terminaron exiliándose a Francia para que no les mataran por el ataque.

No volvió a ocurrir un ataque maqui de consideración, volviéndose a las tácticas de guerrillas. Eso sí, el espíritu de los maquis no murió, pues los años posteriores aumentaron su actividad. Desde luego que pese a no tener éxito, pasaron a la historia.