LegalFling, la app que convierte el sexo en un contrato

Hang the DJ, uno de los mejores capítulos de la cuarta temporada de Black Mirror, nos habla de una aplicación de citas capaz de revelarte cuál era tu pareja ideal. Tranquilo, no vamos a hacerte ningún spoiler, pero sí a hablarte de que (una vez más) parece que los creadores de la serie se adelantan al futuro en sus episodios. Porque dentro de la simulación de la supuesta app ficticia, había una funcionalidad mediante la cual los dos miembros de la pareja tenían que dar su consentimiento para poder tener sexo. Si uno de los dos no lo hacía, la relación íntima no estaba autorizada.

Se trataba de un trámite que se realizaba a través de un dispositivo electrónico. Un trámite que muy pronto parece que todo el mundo podrá cumplir con su teléfono móvil, ya que hay una app en camino llamada LegalFling que pretende servir para que las personas que mantengan relaciones sexuales den su consentimiento explícito antes de que sucedan.

La empresa holandesa responsable del desarrollo de Legal Fling explica que esta app registra el consentimiento sexual y lo transforma “en un acuerdo legalmente vinculante”, que es verificable gracias a la tecnología blockchain. En este acuerdo se pueden fijar, además, los límites de la citada relación sexual: si ambas personas están libres de enfermedades de transmisión sexual, si es necesario usar preservativo, se si pueden hacer fotos o grabar vídeos del encuentro, si se permiten prácticas sadomasoquistas… De esta forma, los participantes tendrían claro hasta dónde existe consentimiento para evitar situaciones en las que uno de los dos individuos se propasara con el otro.

¿Cómo funciona LegalFling?

Imagina que una noche conoces a alguien con quien quieres ir a mayores. Simplemente tendrías que abrir la app LegalFling, buscar su teléfono entre tus contactos y enviar una solicitud, en la que se incluyen tus preferencias sexuales (lo que se debe y no se debe hacer durante el encuentro). Si la persona que recibe la solicitud acepta las condiciones, bastaría con pulsar el botón para que se creara automáticamente el acuerdo legal entre ambos.

LegalFling surge para apoyar el movimiento #MeToo y para servir de ayuda en la lucha contra la violencia de género y el abuso sexual. De momento no está disponible, pero se espera que en un futuro sea lanzada para dispositivos iOS y Android.