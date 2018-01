Cuidado con la estafa de la foto de perfil de WhatsApp

Es posible que en los últimos días te haya llegado a través de las redes sociales la noticia de que existe una aplicación que sirve para descubrir el nombre de las personas que cotillean tu foto de perfil en WhatsApp. La app en cuestión se llama Profile Tracker for WhatsApp y, ya te vamos avisando, no sirve para realizar la función con la que se anuncia.

“¿Sabes quién está consultando tu foto de perfil en WhatsApp y tu estado todos los días? Puede ser que tu ex todavía lo haga diariamente… ¿A que sería interesante saber qué personas lo hacen? Esta app funciona como un truco de magia y te permite saber quiénes están espiando tu perfil. Con ella puedes descubrir quiénes son las personas que ven tu foto de perfil”, esta es la descripción de Profile Tracker for WhatsApp que aparece en Google Play. La app, además, promete indicarte el tiempo que estuvo esa persona viendo tu foto de perfil, si hizo zoom en ella para verla con más detalle y si se la descargó a su dispositivo móvil. Pero no hace falta más que echar un vistazo a los comentarios de los usuarios que ya la han probado para darse cuenta de que no es así…

A pesar de que de momento cuenta con una buena valoración general (3’5 sobre 5 estrellas), las impresiones de los usuarios no dejan lugar a dudas: “No funciona para nada. Ejemplo: ayer me ponía que un contacto vio mi foto de perfil hacía cuatro horas y hoy ese mismo contacto aparece como que la vio hace trece días”, “En realidad es falso lo que comenta que hace. Sólo pone cuatro contactos aleatorios indicando que son los que más miran, y es falso” o “Te llena el dispositivo de publicidad casi a cada clic. ¡Es desesperante!” son algunas de las reseñas que se pueden leer en la página de Google Play de la app.

Profile Tracker for WhatsApp se une a la larga lista de apps falsas destinadas a engañar a los usuarios, a bombardearles con publicidad no deseada y, en algunos casos, a instalar virus en sus dispositivos para obtener su información personal y sacar beneficio económico con ella. Así que la recomendación es sencilla: ¡no te fíes de este tipo de apps!