Este 7 de julio se celebra el día mundial del cacao, un alimento sabroso y sano que debes incorporar en tu dieta. Así le rendimos homenaje con estas 12 frases del cacao y otros dulces en este día tan especial. ¡Celébralo con un poquito pues siente de maravilla!

Este día nace a petición de La Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros que establecieron este día para celebrarse por primera vez en 2010.

Comer chocolate puede tener una influencia importante sobre el estado de ánimo, por lo general conduce a un aumento de sensaciones agradables y una reducción de la tensión. Peter Rogers, Ph.D., Institute of Food Research

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar – Forrest Gump

Después de comer chocolate te sientes como un dios, como si pudieras conquistar a los enemigos, liderar ejércitos, atraer a los amantes. Emily Luchetti

El chocolate es como mi mejor amigo, fiel y confiable. Y es el más intenso placer al mismo tiempo. Chloe Doutre-Roussel

¿Para qué necesitamos enamorarnos si podemos comer chocolate? Es más seguro, más rico, ¿te sientes igual de bien y no corres el riesgo de sufrir decepciones o terminar con el corazón roto?

Con dinero no puedo comprar la felicidad. Pero sí puedo comprar chocolate, que es lo mismo. Hanako Ishii. 12 frases del cacao y otros dulces

En cualquier imprevenida, dolencia, que insulta al pecho, el chocolate bien hecho, es el agua de la vida; de oro potable bebida, en antídoto en los males; tómenle, pues, los mortales, porque es bebida especiosa, dulce, fragante, gustosa; y en fin de virtudes tales. Anónimo

El chocolate es un alimento perfecto, tan sano como delicioso, un benéfico restaurador de la energía. Es el mejor amigo de los que participan en actividades literarias. Justus von Liebig

—Lo llaman chocolate caliente —me dice Peeta—. Está bueno. Pruebo un trago del líquido caliente, dulce y cremoso, y me recorre un escalofrío. Aunque el resto de la comida me llama, no le hago caso hasta que termino la taza. Suzanne Collins

El chocolate excelente, para poderse beber, tres cosas ha menester: espeso, dulce y caliente.

A quien ahora estás viendo frente a ti, es el resultado de toda una vida chocolatera. Katherine Hepburn