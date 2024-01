La muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor el pasado mes de julio, se debió a causas naturales en su casa del sur de Londres, según ha dictaminado el forense y avanza la BBC.

«La señora O’Connor murió por causas naturales. Por lo tanto, el caso queda cerrado», señala el comunicado del tribunal forense de Southwark.

El medio británico recuerda que el día después de que se anunciara la muerte de Sinéad O’Connor, la Policía ya dijo que no trataban el caso de su muerte como un suceso que no fuese natural. La artista se había mudado recientemente a Londres y tuiteó a principios de ese mes que había estado fuera durante 23 años.

La muerte de Sinéad O’Connor, de 56 años, se produjo solo un año y medio después de que su hijo de 17 años se suicidase. Su familia y amigos quedaron devastados y pidieron privacidad en aquel momento tan difícil en un comunicado difundido por sus allegados. No habían trascendido hasta el momento la causa de la de su muerte, aunque se barajó oficiosamente un posible suicidio, ya que un año antes, Sinéad O’Connor había manifestado su deseo de seguir el camino de su hijo Shane, que se quitó la vida a los 17 años; tenía otros tres.

Nacida en Dublín, O’Connor no tuvo una vida fácil. Creció en un entorno de fuertes convicciones religiosas. Católicas. Y eso la persiguió toda su vida, tanto que en 1992 decidió romper una foto del papa Juan Pablo II en directo durante el programa de la NBC Saturday Night Live para denunciar la hipocresía de la Iglesia.

O’Connor alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven’t Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de Sinéad O’Connor, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, Sinéad O’Connor dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo Tom Tom Macute hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de U2 y The Edge y colaboró en la composición de la banda sonora de la película Captive. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, The Lion And The Cobra, que consiguió una nominación para los premios Grammy.

Biografía de Sinéad O’Connor

Nacida el 8 de diciembre de 1966 en el próspero suburbio Glenageary de Dublín, la irlandesa siempre utilizó la música como terapia para huir de una infancia turbulenta. Siempre de naturaleza rebelde, una característica que se potenció como respuesta a su resentimiento por los abusos que sufrió de niña y su experiencia en un reformatorio de Dublín. Destacó que la música le sirvió como tabla de salvación. Se rapó la de cabeza, convirtiéndola en una de las figuras más reconocibles de la música pop.

Tercera en una familia de cinco hijos. Sus padres Sean O’Connor y su esposa Marie siempre tuvieron una relación tormentosa, que concluyó cuando O’Connor tenía ocho años.