Niños Bravos vuelve con “Día de verano”, una oda pop al amor efímero pero eterno

Niños Bravos vuelve tras causar sensación con su primer EP, “Grandes Éxitos” (Vanana Records, 2025). Lo hace con “Día de verano”, una oda pop rock al amor efímero pero eterno. Una canción que, sin perder su espíritu rebelde, deciden lanzar en noviembre para reírse hasta del título. Este nuevo single, editado a través del sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Día de verano” es una carta de amor de Niños Bravos a un romance de verano que ya no está. A recordar esos días de felicidad y diversión con los que el cuarteto busca la temporalidad y la emoción sin abandonar su razón de ser: divertirse al máximo con todo lo que hacen. Con su característico sonido desenfadado, la banda captura el ensimismamiento y la nostalgia de esos días intensos transformándolos en un himno luminoso con un mantra inolvidable: “Esto es para mí, yo quiero ser feliz. Esto es para ti, te quiero ver feliz”. La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Santi García en el que vemos a la banda interpretándola dentro de su propia furgoneta.

Sobre el escenario, el directo de Niños Bravos se convierte en una gran fiesta en la que bailar, reír y saltar rodeado de amigos para disfrutar de su sólida propuesta basada en un sonido muy trabajado y contundente. La gira de presentación de “Grandes Éxitos” culminó con un sold out en la mítica sala El Sol de Madrid. Con solo seis canciones editadas, Niños Bravos lograron dar forma a un show redondo que suma fieles a cada concierto. Muy pronto anunciarán las primeras fechas de la que será su nueva gira en la que comenzarán a desvelar cómo suenan las canciones de su primer disco que editarán el próximo año.

Niños Bravos es el supergrupo formado por Nacho García, Rita Dolores, Dani Belenguer y Miky Llaguno. Provenientes de formaciones como St. Woods, Jack Bisonte, Alavedra o Tiburona, la banda cuenta con una dilatada experiencia previa a la creación de este proyecto a finales de 2023. La diversión es el eje central de todo lo que proponen. Cuentan penurias de manera sarcástica con las que todo el mundo se siente identificado. En su sonido hay referencias a Weezer, Wet Lag, Green Day, Dominic Fike o a Ginebras –sus propias compañeras de Vanana Records–. Niños Bravos facturan un alt-pop melódico, un rock no pesado, con estribillos fáciles de recordar y melodías increíbles. Detrás de esa supuesta ligereza y despreocupación, hay mucho trabajo, complejidad y detalle tal y como demuestran sus anteriores canciones: “Un beso y una flor”, “T E R A P I A”, “Unavailable”, “Soy un tardón”, “No puedo parar” y “No quiero problemas”.

“Día de verano” de Niños Bravos, editada por Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, compuesta e interpretada por Niños Bravos y ha sido producida, mezclada y masterizada por Daniel Belenguer.

Esto es para ti, te quiero ver feliz.

ESCUCHA YA «DÍA DE VERANO» DE NIÑOS BRAVOS