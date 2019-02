‘Roma’: la película más personal de Alfonso Cuarón que le ha granjeado el favor de Hollywood

'Roma' de Alfonso Cuarón parte como una de las grandes favoritas de cara a la 91ª edición de los Oscar, con un total de 10 nominaciones. Entre ellas, el filme del cineasta mexicano opta al galardón a la mejor película, convirtiéndose así en la primera película en español que es candidata en la gran categoría de los premios de la Academia de Hollywood.

La película firmada por Alfonso Cuarón muestra, con un extremo cuidado en cada plano, la vida de una familia de clase alta a principios de los años 70 en el barrio homónimo de Ciudad de México. ‘Roma’ gira en torno a Cleo, una empleada doméstica de origen mixteco en la capital mexicana cuyo personaje está basado en la cuidadora del director mexicano cuando era un niño, Libola Rodríguez. Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio que celebra su nominación a mejor actriz, protagoniza este retrato íntimo que abre una ventana a la relación entre una familia media y sus empleadas indígenas.

El propio Cuarón ha explicado en numerosas ocasiones que la cinta está basada en sus propios recuerdos de infancia y en “innumerables” conversaciones que ha mantenido con la que fuera su cuidadora ‘Libo’. Para dar fe de ello, Cuarón se ha llevado consigo a la que fue su cuidadora por numerosas alfombras rojas y fiestas, con la intención de que la gente conozca a esta persona que ha inspirado la belleza de ‘Roma’.

El cineasta pone el foco de ‘Roma’ en esa ruptura de clases y razas, asegurando (a pesar de no reconocerse como “un pesimista”) que “si la cosa no ha ido a peor, por lo menos se dan diversas versiones de lo mismo”. “Es una película del 70, pero México no ha cambiado tanto y tampoco el mundo”, ha añadido.

Rodada íntegramente en blanco y negro, ‘Roma’ retrotrae al espectador 50 años atrás. El ya ganador de un Oscar por su dirección en ‘Gravity’, decidió unirse al equipo de Netflix para producir esta cinta que ha sumado alabanzas de todo el mundo del cine. La elección de la plataforma de contenido bajo demanda le ha valido muchas críticas a Cuarón, que tuvo que estrenar su obra en un mínimo de salas de cine norteamericanas para poder optar a las nominaciones de los Oscar.

La fotografía de la película, altamente alabada por los entendidos en la materia, es uno de los factores que ha encumbrado ‘Roma’ a lo más alto. Y le ha llevado a convertirse en una película que ya ha marcado historia siendo la primera de habla española en estar nominada en la categoría más importante de la ceremonia. Y, a su vez, es la primera película reconocida por La Academia en las categorías de Mejor Película y Mejor Película de habla no inglesa.