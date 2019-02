La 18ª película de Marvel llega en plena era Trump presentando una África poderosa sin el Colonialismo en su historia. Bryan Coogler firma 'Black Panther' con altas dosis de 'black power', feminismo y un mensaje político que, aunque a veces se diluye en los reclamos del cine de acción, le ha valido la nominación a Mejor Película en los Oscar 2019.

Si bien sería una sorpresa que se hiciera con la estatuilla dorada más codiciada de la noche de los Oscar, ‘Black Panther’ defiende sus nominaciones huyendo de los convencionalismos del cine de superhéroes. El papel claramente preponderante de la mujer en la trama se extiende más allá de la propia historia y el reparto, llegando a factores claves en esta producción: la fotografía, el vestuario y el montaje. Tres aspectos sin los que esta cinta pasaría a ser una más en la lista de blockbusters de Marvel y de los que la Academia solo ha reconocido uno. Aunque fue propuesta para muchas mas categorías, ‘Black Panther’ finalmente se ha clasificado en 7 categorías: mejor Película, mejor Música Original, mejor Diseño de Vestuario, mejor Edición de Sonido, mejor Mezcla de Sonido y mejor Canción Original, donde ‘All The Stars’ de Kendrick Lamar y SZA competirá contra la aclamada y premiada ‘Shallow’ de Lady Gaga y Bradley Cooper.

La Academia de Hollywood no ha querido reducir el paso de esta cinta por su noche más importante a las categorías técnicas. Gracias, en gran medida, al apoyo (e influencia) de Disney, ‘Black Panther’ ha hecho historia convirtiéndose en la primera película de su género en lograr la nominación a Mejor Película. Quizás se trate de un intento por empezar a saldar la deuda que ‘The Academy’ tiene con la sociedad afroamericana, y que ya le costó una campaña en redes sociales con el hastag #Oscarsowhite.

‘Black Panther’ nos sitúa en Wakanda, un país africano con una tecnología a años luz de la que manejan en Sillicon Valey o la NASA. Dentro de sus muros electromagnéticos, su sociedad prospera sin las consecuencias más terribles del colonialismo y se encierra en la seguridad de sus secretos por miedo a la envidia de Occidente. El villano de la película, al menos el que finalmente importa en la trama, quiere usar el poder sin rival de Wakanda para subyugar al hombre blanco e invertir las tornas. Un dilema entre héroe y villano con fronteras morales diluidas hasta desaparecer, sobre todo teniendo en cuanta que ambos son africanos. ¿Quién es el bueno?

Un excelso plantel afroamericano casi en su totalidad que en muchos momentos eclipsa al protagonista Chawick Boseman y en el que brilla especialmente Michael B. Jordan, actor fetiche del director, que consigue armar uno de villanos más sólidos de Marvel. El reparto se completa con Lupita Nyong’o (12 años de esclavitud) como Nakia; Danai Gurira (The Walking Dead) encarnando a la guerrera Okoye; Letitia Wright (Black Mirror) como la princesa Shuri; Martin Freeman (El hobbit) retomando a su agente Everett K. Ross tras Civil War; Angela Bassett (American Horror Story) como la reina Ramonda; Forrest Whitaker (La llegada) interpretando al consejero espiritual Zuri; Andy Serkis (El Señor de los Anillos) como Ulysses Klaue; Daniel Kaluuya (Get Out) poniendo rostro a W’Kabi; Winston Duke (Person of Interest) como el señor M’Baku; Sterling K. Brown (American Crime Story) encarnando al príncipe N’Jobu y John Kani de nuevo como el rey T’Chaka después de Civil War.

Sin duda, a simple vista, parece lo mismo de siempre pero con protagonistas africanos. Aunque la clave de esta nominación a los Oscar 2019 precisamente radica en las diferencias que la alejan de esos clichés, y en el gran respaldo que ha obtenido esta película por parte del público afroamericano. Recordemos que en la gala de los Oscar del año pasado, los actores de ‘Black Panther’ ya fueron protagonistas de la alfombra roja y la ceremonia por su éxito en taquilla.

A pesar de ciertas subtramas totalmente insustanciales, la vibrante y colorida sociedad de Wakanda, con sus usos y costumbres, supone un auténtico entretenimiento en sí mismo. Mención especial merece Rachel Morrison, que firma la fotografía de ‘Black Panther’. Sin duda alguna, es la película más bella del Estudio Marvel. Su estreno en salas fue perfecto, para deleite de los fans, justo a pocos meses de la irrupción de Thanos en el multiuniverso de Marvel (‘Vengadores: Infinity War’), y lo que ha supuesto para el desarrollo de la trama que conecta a todos sus personajes. ‘Black Panther’ es, entre otras cosas, una carta de amor a África.

Sinopsis: ‘Black Panther’ arranca na semana después del asesinato del rey T’Chaka (John Kani) en la sede de las Naciones Unidas, suceso que ya se mostró en ‘Capitán América: Civil War’. T’Challa(Chadwick Boseman) debe heredar la nación de su padre demostrando que está capacitado para el puesto tras años de entrenamiento. Sin embargo, la existencia de cantidades casi ilimitadas del poderoso mineral Vibranium en Wakanda, llamarán la atención de fuerzas exteriores lideradas por Klaw (Andy Serkis). Este traficante que se dedica a vender el precioso material que queda desperdigado por el mundo, se cruzará por su camino Erik Killmonger (Michael B. Jordan), un antiguo habitante de la nación africana que arrastra temas pendientes con la familia real, y pondrá en peligro la milenaria nación africana.