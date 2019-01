Premios Razzie 2019: Lista de nominados a lo peor del cine

A un mes de que se celebre la célebre gala de los Oscar, llegan las nominaciones de otros premios que se han convertido en otro hito en el calendario cinematográfico anual. Si la Academia de Hollywood premia la excelencia y el talento, los premios Razzie condensan su palmarés en lo peor del año. Es por eso que so conocidos popularmente como los Anti Oscar. Este año será la edición número 39, casi cuatro décadas desde que fueran ideados y creados por John J.B. Wilson y Mo Murphy.

El próximo 23 de febrero, el día anterior a la entrega de los Premios de la Academia de Hollywood, se entregaran los Premios Razzie que reconocen las peores películas y las peores interpretaciones del año.

Y es que, si bien el cine vive una época dorada con una proliferación evidente en el talento de los guionistas, nunca faltan los bodrios o las películas infumables que se estrellan contra la cartelera o contra la crítica. Entre las categorías de su palmarés (peor película, peor actor, peor remake…) se han colado grandes actores como Johnny Depp, John Travolta, Helen Mirren, Will Ferrell, entre otros muchos.

Y aunque lo normal sería pensar que a ellos no les hace ninguna gracia. Es muy divertido comprobar cómo no son pocos los actores que se toman la nominación (y la victoria) con gran sentido del humor, llegando incluso a realizar grandes discursos recogiendo el premio. Eso sí, es evidente que ninguna asistiría a recoger un premio a su mal trabajo si posteriormente no se celebrara una de las fiestas más divertidas del mundo del cine.

Lista de nominados a los Premios Razzie 2019

Peor película

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

Peor actriz

Jennifer Garner por Peppermint

Amber Heard por London Fields

Melissa McCarthy por Happytime Murders

Helen Mirren por Winchester

Amanda Seyfried por The Clapper

Peor actor

Johnny Depp (voz) por Sherlock Gnomes

Will Ferrell por Holmes & Watson

John Travolta por Gotti

Donald J. Trump por Death of a Nation y Fahrenheit 11/9

Bruce Willis por Death Wish

Peor actor de reparto

Jamie Fox por Robin Hood

Ludacris (voz) por Show Dogs

Joel McHale por Happytime Murders

John C. Reilly por Holmes & Watson

Justice Smith por Jurassic World: Fallen Kingdom

Peor actriz de reparto

Kellyanne Conway por Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden por Fifty Shades Freed

Kelly Preston por Gotti

Jaz Sinclair por Slender Man

Melania Trump por Fahrenheit 11/9

Peor combo

Cualquiera de Happytime Murders

Johnny Depp y su caricatura en Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly por Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta por Gotti

Donald J, Trump por Death of a Nation y Fahrenheit 11/9

Peor remake o secuela

Death of a Nation

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg

Robin Hood

Peor director

Etan Cohen por Holmes & Watson

Kevin Connolly por Gotti

James Foley por Fifty Shades Freed

Brian Henson por Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael & Peter) por Winchester

Peor guion

Death of a Nation

Fifty Shades Freed

Gotti

Happytime Murders

Winchester