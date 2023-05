El genial Antonio López, el mejor pintor y escultor español vivo más cotizado, lo tiene claro: las obras diseñadas por la inteligencia artificial (IA) llegarán «pronto» a los museos y a las casas de subastas.

«Todo es obra del hombre y la inteligencia artificial también, no es algo que alguien haya traído de ningún planeta desconocido. Pertenece al hombre y cada uno lo utiliza en su metodología», ha señalado Antonio López en declaraciones a EP , jurado y presidente de honor del certamen Valduero con la Bellas Artes celebrado en el espacio The Square de la Universidad Francisco de Vitoria.

Antonio López también ha abordado la actual situación del mundo del arte en relación con el mecenazgo, ya que parece que contará con una próxima Ley. «El mecenazgo es algo muy bueno y siempre ha existido, sin mecenazgo no existe la posibilidad de hacer casi nada en el arte», ha apuntado.

El año pasado, el mundo del arte vivió una agria polémica que indignó a los los participantes en un concurso de arte en la Feria Estatal de Colorado (EEUU) porque la obra ganadora del primer premio fue un collage digital generado por inteligencia artificial (IA) titulado Théâtre D’opéra Spatial. El cuadro era un paisaje barroco ornamentado poblado de figuras clásicas y una luz casi celestial.

