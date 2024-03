Adam Pendleton y Arlene Shechet llegan a Malasaña: visitan la Galería Pedro Cera de Madrid

La Galería Pedro Cera alberga la exposición de Adam Pendleton y Arlene Shechet hasta el 13 de abril. Esta tercera muestra celebrada en la nueva ubicación de la galería en Madrid es la primera en la que colaboran ambos artistas. Pendleton expone cinco nuevas pinturas y seis dibujos, mientras que Shechet participa con siete esculturas de diferentes formatos.

En la obra de Adam Pendleton, la abstracción siempre ha tenido un protagonismo esencial. En lugar de evitar la representación, su trabajo más reciente busca otorgar una forma a la abstracción del siglo XXI, que potencie la experiencia del mundo con la atención puesta en los sentidos. Los cuadros y los trabajos sobre el papel incluidos en esta exposición pueden considerarse tanto composiciones visuales como apuntes a modo de diario que abordan la práctica cotidiana en el estudio.

Pese a su abstracción aparente, estas pinturas evocan la lógica visual del lenguaje escrito trasladado hasta sus propios límites racionales. La impresión de legibilidad se corrompe, de modo que cualquier intento directo de «leer» los gestos de Pendleton queda interrumpido por la urgencia del movimiento de cada composición. Una dinámica clave en la exploración actual de los límites entre legibilidad e ilegibilidad, entre familiaridad y extrañeza.

La naturaleza especulativa de estas obras y la simulada disyuntiva que genera el antagonismo de las formas conocidas confluyen en las prácticas artísticas de Adam Pendleton y Arlene Shechet de diversas formas. La contundencia y el dinamismo que sucede entre ambos artistas viene dado por la amistad entre ellos y la exploración mutua de un nuevo lenguaje en el que las formas de comunicación actual han resultado ser insuficientes.

Las esculturas de Arlene Shechet, de gran exigencia técnica y marcadas a la vez por una fuerte intuición, aglutinan elementos dispares en lo que parecen construcciones provisionales dotadas de organicidad y arquitectura. Las esculturas de Shechet, al igual que los cuadros y dibujos de Pendleton, ponen el foco en los conflictos entre espacio, tiempo, material y forma. Shechet ha alterado el panorama de la cerámica desde que empezó a trabajar con arcilla en 2007 y, en esta exposición, queda patente su dominio sobre el material. Sus trabajos híbridos colapsan los límites y encarnan las tensiones entre quietud y movimiento.

En una referencia al cuerpo, las formas se pliegan y se tuercen, respiran y posan; e invitan a ser observadas de cerca en la medida en que se rodea la escultura para descubrir nuevas percepciones en cada ángulo. El uso de la maleabilidad y la resistencia de sus materiales expresa la estabilidad e inestabilidad de la vida: la obra de Shechet acoge la improvisación y explora tanto el humor como el pathos de estar vivo y dentro de un cuerpo.

Pendleton (Richmond, VA, 1984) vive en Brooklyn, Nueva York. Ha participado con exposiciones individuales en museos emblemáticos, entre los que se incluyen el Museo de Arte Mildred Lane Kemper, en San Luis (2023-24), el Mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (2023-24), el Museo de Bellas Artes de Montreal (2022), el Museum of Modern Art en Nueva York (2021-22), el Consortium en Dijon (2020) y el Instituto KW de Arte Contemporáneo en Berlín (2017). Su trabajo también ha formado parte de la Whitney Biennial (2022), de la Bienal de Venecia (2015) y de otras importantes exposiciones colectivas, como Grief and Grievance: Art and Mourning in America en el New Museum (2021).

La obra de Pendleton forma parte de numerosas colecciones públicas, como la del Museum of Modern Art en Nueva York, el Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York; el Whitney Museum of American Art en Nueva York, el Studio Museum en Harlem, Nueva York; el Carnegie Museum of Art, en Pittsburgh; el Museo de Arte de Dallas; el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, la National Gallery de Canadá, en Ottawa, y el Tate Modern en Londres.

La escritura y la edición son una práctica clave en la obra de Pendleton. Entre sus muchos libros se incluyen Pasts, Futures, and Aftermaths: Revisiting the Black Dada Reader (2021), Who Is Queen? A Reader (2021), As Heavy as Sculpture (2021) y Black Dada Reader (2017), calificado por The New York Times como uno de los mejores libros sobre arte en 2017.

Shechet ha participado en numerosas exposiciones individuales, como All at Once (2015), celebrada en el Instituto de Arte Contemporáneo en Boston, donde se reunía una importante selección de su obra, y que fue muy aclamada por la crítica. The New York Times la reseñó como «una de las esculturas estadounidenses más imaginativas de los últimos veinte años, y una de las más radicales y personales». Otra exposición destacada es Full Steam Ahead (2018), un ambicioso proyecto público de gran escala instalado en el Madison Square Park de Nueva York.

Su faceta de comisariado puede apreciarse en exposiciones como Porcelain, No Simple Matter en la Colección Frick (2016-2017), From Here On Now en la Colección Phillips (2016), Making Knowing en The Drawing Center (2021), STUFF en Pace Gallery, NY (2022), y Disrupt the View en los Harvard Art Museums (2022-25), actualmente en exposición. La aproximación a la instalación y el comisariado de Shechet tiene un carácter intuitivo y lúdico, el cual responde a la arquitectura del espacio y genera diálogos entre obras, emplazamientos y espectadores, invitando al espacio y acomodando la visita por medio de la coreografía.

En 2023, Shechet fue elegida como miembro vitalicio de la American Academy of Arts and Letters. Junto con este nombramiento, son muchos otros premios y distinciones que Shechet atesora, como el CAA Artist Award for a Distinguished Body of Work, la Beca Guggenheim, la Beca Joan Mitchell Foundation, y el National Endowment for the Arts Fellowship. La obra de Shechet forma parte de más de cincuenta colecciones públicas en todo el mundo, como la del Metropolitan Museum of Art, el Centre Pompidou, la National Gallery of Art, Los Angeles County Museum of Art, el Museo Hirshhorn, el Nasher Sculpture Center, el Walker Art Center y el Whitney Museum of American Art. Vive y trabaja en Nueva York y en el valle del Hudson.