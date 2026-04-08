Tráiler de ‘The Invite’: A24 muestra el primer avance del remake americano de ‘Sentimental’, la cinta española de Cesc Gay

No es demasiado común que Hollywood realice remakes de producciones españolas. Pues aunque la meca del cine sea toda una experta fagocitando cualquier tipo de pieza audiovisual, la industria patria no tiene todavía la exposición necesaria para representar un punto atractivo de narrativas para la audiencia norteamericana. Aparte claro está de las evidentes diferencias culturales. Sin embargo, hace escasas horas A24 ha presentado el tráiler de The Invite, la historia que nace como excepción a esta regla no escrita y que revisiona directamente, la cinta Sentimental de Cesc Gay.

Preestrenada en el pasado Festival de Sundance bajo una gran aprobación crítica, The Invite supone el tercer largometraje como cineasta para Olivia Wilde, quien además protagoniza el filme junto a un elenco de estrellas formado por Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. Wilde debutó tras las cámaras con la divertidísima Súper empollonas (2019), pero sufrió no obstante, un tremendo batacazo económico y crítico con la ambiciosa No te preocupes querida (2022). Ahora, alejada de la supervisión de una major como Warner y de regreso al género de la comedia, parece que la actriz que se dio a conocer en la serie House, vuelve a recuperar su estilo desenfadado y una libertad creativa que nos invita a pensar en ella como uno de los grandes estrenos del 2026.

The Invite adapta el libreto de Sentimental a través de un guion escrito por Will McCormack, ganador del Oscar por el cortometraje Si me pasara algo, os quiero y por Rashida Jones, actriz de series como The Office y Parks and Recreation.

Tráiler de ‘The Invite’: el remake estadounidense de ‘Sentimental’

La sinopsis de The Invite nos pone en la piel de una pareja que invita a los vecinos a su casa. Circunstancia casi costumbrista de nuestro tiempo que no debería suponer nada extraño, pero que termina descontrolándose en una cadena de giros inesperados y explorando la complejidad de las relaciones actuales.

Everything is on the table. THE INVITE, a hilariously unpredictable new comedy directed by and starring Olivia Wilde, with Seth Rogen, Penélope Cruz, and Edward Norton. In theaters this July. pic.twitter.com/5vLYteC7jJ — A24 (@A24) April 7, 2026

En su llegada al festival de cine independiente, The Invite protagonizó una de la guerra de ofertas de distribución más potentes de los últimos años, hasta que el sello responsable de Todo a la vez en todas partes (2022) y Moonlight (2016) se hizo con el proyecto.

En una charla magistral del certamen, recogida por IndieWire, Wilde habló sobre el proceso creativo y lo motivos que habían convertido a la película en un éxito fuera del ecosistema de estudios: «Creo que esto demuestra una y otra vez que las películas que se hacen fuera del sistema, y por lo tanto con la libertad de experimentar creativamente, son siempre las que los estudios terminan reconociendo como valiosas, porque son las películas que el público quiere, y lo vemos todos los años».

¿Cuándo se estrena en cines?

The Invite se estrenará en los cines estadounidenses en julio de 2026. Por el momento, en España no tiene todavía una fecha de proyección oficial.

Aparte de servir de inspiración para The Invite con Sentimental, Gay estrenó el pasado 2025 la cinta Mi amiga Eva y hace poco, los suscriptores de Netflix pudieron ver su último trabajo, 53 domingos.

Sentimental está disponible completamente gratis en la plataforma de RTVE Play.