‘Una noche al año’: tráiler y fecha de estreno de la comedia romántica más esperada del verano 2026

Puede que la cartelera estival vaya a estar dominada por blockbusters como La odisea, Toy Story 5 o Spider-Man: Brand New World, pero en lo que a la comedia romántica se refiere, Universal Pictures tiene al principal reclamo del género para el próximo verano: Una noche al año. Cinta que ahonda en el mundo de las relaciones, bajo la premisa de dos extraños que intentan encontrar su media naranja en la única noche del año donde está permitido el sexo prematrimonial.

Dirigida por Will Gluck, responsable de otras apuestas de la temática romántica como Rumores y mentiras (2010) y el reciente éxito de taquilla, Cualquiera menos tú (2023), Una noche al año es el primer largometraje adulto del guionista Travis Braun, quien hasta ahora sólo había escrito capítulos para series infantiles del impacto residual de Turbo: FAST o Vampirina. No obstante, y más allá de un planteamiento que quiere ser llamativo desde la concepción de su propuesta inicial, la mayoría de los espectadores seguramente querrán ver dicha historia por sus dos protagonistas: Callum Turner y Monica Barbaro. Dos estrellas en alza a las que acompañarán en el reparto secundario, Maya Hawke (Stranger Things), Molly Ringwald (El club de los cinco), LeVar Burton (Embrujadas) y Julia Fox (Diamantes en bruto), entre otros.

Tráiler de ‘Una noche al año’

what would you do if you only had one night? watch the trailer for one night only. in theaters august 7. pic.twitter.com/jEuO7zLrQ4 — Universal Pictures (@UniversalPics) April 29, 2026

El primer adelanto de Una noche al año, no profundiza demasiado en este concepto distópico que parece una especie de «La Purga (2013) del sexo». En cambio, sí que demuestra la química brutal entre los personajes de Turner y Barbaro.

La sinopsis oficial compartida por Universal Pictures es la siguiente: «Owen (Turner), que acaba de sufrir una ruptura, y Allie (Barbaro), una romántica empedernida, podrían ser los únicos solteros de la ciudad que buscan algo más que un encuentro pasajero. Sienten una chispa al conocerse, pero una serie de contratiempos complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras deambulan de un lado al otro de la ciudad, acercándose y alejándose el uno del otro, podrían terminar por descubrir que lo que más desean está más cerca de lo que creen».

Barbaro saltó a la fama en el ecosistema televisivo de las plataformas, aunque fue su rol secundario en Top Gun: Maverick lo que la puso en el mapa. Su carrera ha dado un salto exponencial en los últimos años, llegando incluso a recibir una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel como Joan Baez en A Complete Unknown (2024). Este año, la hemos podido ver en el thriller Ruta de escape y, en algún momento, aparte de en Una noche al año, la podremos ver a las órdenes de Luca Guadagnino en Artificial.

Turner, por su parte, suena en todas las encuestas como el principal candidato a ser el nuevo James Bond. En 2026 lo veremos en la serie Neuromancer y en 2027, protagonizará el remake de La posesión, junto a Margaret Qualley.

¿Cuándo se estrena?

Una noche al año llegará a los cines españoles el próximo 26 de agosto.