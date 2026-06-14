‘Golpe a golpe, verso a verso’: las heridas de Antonio Machado vibran en escena

Antonio Machado es inagotable. Ismael Serrano pone voz a los lamentos del poeta que murió de pena, y que suenan a modo de musical en Golpe a golpe, verso a verso, en el Teatro Infanta Isabel (Madrid) hasta el 28 de junio. El montaje debe su título al verso de Cantares, el poema que Joan Manuel Serrat popularizó musicalmente y que ha unido artísticamente a tres generaciones y disciplinas: las de Machado, Serrat y Serrano. Poesía, música e interpretación teatral.

Golpe a golpe, verso a verso es un viaje a la memoria de Machado, que recorre sus heridas desde el exilio, cuando en el tramo final de su vida cruza a pie los Pirineos junto a su madre, tras la Guerra Civil y camino de Collioure, al sur de Francia. Machado, que puede sentir el aliento de la muerte, queda deslumbrado entonces por la luz del patio de su infancia en Sevilla. A partir de ahí, le acompañan en ese viaje evocador su hermano Manuel, su amor fugaz Leonor y el platónico de Guiomar, además de sus encuentros anecdóticos con personajes como Federico García Lorca o Ramón María del Valle-Inclán.

La obra de la vida de Machado se cuenta como un relato íntimo gracias a una envolvente y estimulante escenografía y al diálogo que se genera con particularidad sobre el escenario con las canciones de Serrat y la voz de Ismael Serrano. Alternando con historia, toques de humor y una atmósfera absorbente sin necesidad de fastuosos decorados, el patio de butacas parece desaparecer.

Ismael Serrano tenía la fantasía de hacer teatro y ahora hace fantasear al público con su papel de un tímido Antonio Machado y la compañía de un elenco de nivel, algunos de ellos responsables de varios (no pocos) papeles. Combinan la veteranía de Alberto Berzal y Cristina de Inza con la juventud —y no por ello inexperiencia— de Laura Porras, que hace gala de una voz que invade todo el espacio. Su personaje es, también, el de la inocencia en tiempos convulsos, a los que pone música en escena Jacob Sureda.

Tras recorrer infancia, juventud o amores, Golpe a golpe, verso a verso se guarda para el final la gran pena de Machado, la que le produjo el apoyo al régimen de Franco de su hermano Manuel, con el que escribía teatro y al que estaba muy unido hasta que empezaron los desencuentros. La saeta o A un olmo seco son algunas de las canciones que marcan el camino de este trayecto por la memoria familiar e histórica, hacia un apoteósico y emocionante desenlace con Cantares. Todos los sentidos están tan entregados de manera inconsciente a la escena, lo que hace imposible ser consciente de cuánto se ha disfrutado hasta que no termina el espectáculo.

Antonio Machado murió el 22 de febrero de 1939 en el Hotel Quintana de Colliure, en Francia, a consecuencia de una neumonía y agravamiento de una afección coronaria. Había sufrido un rápido deterioro de salud por las penalidades del viaje, que agravaron sus problemas respiratorios. Su madre murió en la misma habitación que el poeta, tres días después.

Bajo la dirección artística de José Velasco y Paco Gámez, Golpe a golpe, verso a verso se suma a la lista de actualizaciones de las voces poéticas del siglo XX español de Okapi Producciones, después de Lorca por Saura y Para la libertad.

📖 Machado, Serrat e Ismael Serrano unidos en un espectáculo que habla de memoria, compromiso y exilio. Déjate llevar por “Golpe a golpe, verso a verso”.#TeatroInfantaIsabelhttps://t.co/8QROUWG7JF — Teatro Infanta Isabel (@Teatro_Infanta) June 6, 2026

Ficha artística