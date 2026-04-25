Vuelve a ser tendencia el ‘blunt bob’: el corte de pelo que rejuvenece a partir de los 50 y es fresquito para verano

El corte de pelo que rejuvenece a partir de los 50 y es fresquito para el verano vuelve a ser tendencia, el blunt bob puede ser lo que estamos buscando. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, una serie de novedades esenciales que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de saber qué corte de pelo puede acabar siendo lo que nos aportará un cambio de ciclo que puede ser esencial. Una novedad clave en este estilo que queremos empezar a poner en práctica. Un giro radical que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a visualizar con ciertos detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en breve. Un detalle que sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos quite años de encima, el corte de pelo es uno de los elementos que puede ayudarnos a vernos mucho mejor, el blunt bob es el corte que estamos buscando.

El corte de pelo que rejuvenece a partir de los 50 y es fresquito

Un buen corte de pelo es el punto que marca un look, de una manera diferente, con algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Si lo que necesitamos apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Sanear la melena, pero sobre todo, apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden quitarnos años. Sin duda alguna, esta primavera nos invita a ir en busca de un cambio de look que puede ser esencial en estos días en los que las temperaturas aumentan.

Por un lado, necesitamos renovarnos, recuperar esa melena saneada que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor que empezar a crear un estilo de lo más fresco y casi veraniego.

Los cortes de pelo tipo bob triunfan, pero en este caso, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que necesitamos darle un aire totalmente nuevo a nuestro estilismo.

La tendencia del blunt bob vuelve

Vuelve un corte bob con nombre propio, nada más y nada menos que el llamado blunt, un buen básico que los expertos en moda no dudan en poner en práctica en estas jornadas en las que cada detalle nos invita a prepararnos para un corte de esos que pueden quitarnos años. A partir de los 50 o a casi cualquier edad, podremos apostar por un corte con nombre propio.

Los expertos de Primor nos explican cómo es el corte de temporada que triunfa entre mujeres de más de 50 años: «El blunt bob es una tendencia en cortes de pelo que representa una variación del bob clásico. No obstante, guarda el mismo corte sofisticado y elegante del bob que llevamos viendo toda la vida. Las diferencias es que en este caso, se trata de un corte siempre recto y a la altura de la mandíbula o un poco más abajo. El blunt bob a diferencia de otros tipos de bob no lleva capas, lo que hace que sea una opción de esas con las que parece que siempre estás recién salida de la peluquería. Vamos a ver cuáles son las ventajas del blunt bob y diferentes maneras de llevarlo».

Siguiendo con la misma explicación hay varias formas de llevarlo que deberemos empezar a tener en mente y que quizás hasta ahora no sabíamos:

Clásico y elegante. Esta es una elección perfecta si eres de las que adora esos bobs con los que pareces siempre recién salida de la peluquería. El hecho es que con un peinado así y una buena plancha del pelo, hace falta poco más para ir de lo más glamurosa y que no se te ponga nada por delante. Con una simple camiseta nadadora y unos jeans, tendrás un look casual elevado a la máxima potencia…

Con un toque moderno. Si eres de las que te decantas por este tipo de looks que implican teñirse el pelo al más puro estilo londinense, puedes darle un toque moderno al blunt bob. Y es que no es lo mismo este tipo de bob con tonos de pelo clásicos o cortes muy sofisticados, que con un giro como este. Sin duda conseguirás un toque personal y de lo más original. Si lo combinas con ropa alternativa como camisetas de colores flúor, jeans rotos o perfectos de cuero, ¡conseguirás un total look!

Con ondas. Esta opción con ondas le añade al corte textura y forma. Un bob como este no siempre tiene que ser liso y muy marcado y definido, como quizás estamos acostumbradas a verlos. Este en particular es ideal si tienes el pelo ondulado, pero también si tienes el pelo demasiado liso y te apetece salir del peinado habitual. En el último caso, puedes conseguir esta onda sutil con una plancha.

Con flequillo cortina. Aunque el blunt bob es recto, se le puede añadir un poco de flequillo de cortina como en este caso. Se trata de una variante mucho más fresca y jovial que permite enmarcar el rostro y dar una sensación de movimiento a la melena. Es genial para looks casual, pero también es ideal si eres de las amantes de los looks masculinos y quieres romper un poco con las líneas rectas y añadirle un toque femenino a tus outfits.