Rosa Peral y Ángela Dobrowolski, la alianza que inquieta a Brians 1: «Preocupa lo que puedan organizar»

Tras su ingreso en Brians 1, Rosa Peral no solo vuelve a una prisión que ya conoce bien, sino también a un escenario donde podría reencontrarse con una de sus alianzas penitenciarias más controvertidas: Ángela Dobrowolski. La condenada por el crimen de la Guardia Urbana y la exmujer de Josep Maria Mainat, condenada por inyectarle insulina, ya coincidieron anteriormente entre rejas, donde desarrollaron una relación especialmente estrecha que acabó generando preocupación dentro del centro. Ahora, con el regreso de Peral al módulo femenino de Brians 1, fuentes internas consultadas en exclusiva por COOL advierten de la inquietud existente entre funcionarios ante la posibilidad de que ambas retomen una conexión que en el pasado ya obligó a reforzar la vigilancia sobre sus movimientos.

Según explican fuentes de Brians 1 a este medio, Rosa y Ángela no fueron dos internas cualquiera durante su convivencia previa. Ambas destacaron rápidamente por su fuerte personalidad, su elevada exposición mediática y una capacidad compartida para generar influencia dentro del entorno penitenciario. «Cuando estuvieron juntas tenían muchísima relación. Eran uña y carne», revelan estas fuentes. Su vínculo, lejos de limitarse a una simple amistad circunstancial, se convirtió en una relación observada con especial atención por el personal penitenciario debido a la intensidad de su conexión y a la notoriedad que ambas concentraban dentro del módulo.

Ángela Dobrowolski durante un juicio. (Foto: Europa Press)

La preocupación entre funcionarios, según detallan estas mismas fuentes, radica en que el regreso de Rosa Peral podría favorecer que ambas retomen una alianza que anteriormente ya fue considerada delicada por el equilibrio interno del centro. «Ahora preocupa que vuelvan a juntarse», señalan, dejando claro que la experiencia previa sigue muy presente entre quienes conocen el funcionamiento cotidiano del módulo femenino. A esta inquietud se suma además el conocido patrón de comportamiento que, según han desvelado las mismas fuentes penitenciarias a COOL, Rosa habría repetido en distintos centros: tejer relaciones estratégicas con otras internas para recibir cartas, información constante y detalles sobre conflictos, movimientos o dinámicas internas de cada prisión. «Rosa siempre intenta tener acceso a lo que pasa dentro y fuera de su entorno inmediato. Si vuelve a unirse a Ángela, preocupa lo que puedan mover juntas, incluso a la hora de conseguir determinados objetos prohibidos como teléfonos móviles o ampliar sus contactos dentro del centro», explican.

El perfil de ambas refuerza esa inquietud. Rosa Peral arrastra desde 2017 una trayectoria penitenciaria marcada por expedientes disciplinarios, conflictos con funcionarias, traslados y estrategias de relación interna que la han convertido en una de las presas más observadas del sistema. Ángela Dobrowolski, por su parte, también ha protagonizado múltiples episodios polémicos dentro y fuera de prisión, consolidando igualmente una imagen de interna compleja. En julio de 2024, sin ir más lejos, mientras se encontraba en prisión provisional en el centro penitenciario de Wad-Ras (Barcelona), los funcionarios frustraron un intento de fuga tras descubrir que había excavado un agujero en una reja aprovechando su tarea como limpiadora.

Fuentes consultadas por COOL subrayan que la combinación de dos figuras con tanta proyección mediática, fuerte carácter y capacidad para establecer vínculos estratégicos dentro de prisión obliga a mantener una atención constante sobre cualquier acercamiento relevante. No se trata únicamente de una amistad entre reclusas, sino del potencial que una relación así podría tener dentro de un entorno donde la convivencia, las alianzas y las dinámicas internas pueden alterar significativamente la estabilidad del módulo. Así, el regreso de Rosa Peral a Brians 1 no solo reactiva el interés sobre su propio día a día entre rejas, sino también sobre las relaciones que ha construido dentro del sistema penitenciario.