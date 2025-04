Tras la visita de Juan y Medio el lunes, El Hormiguero ha regresado en la noche del martes con total normalidad después del gran apagón que sufrió España. La invitada era Mamen Mendizábal, que acudía al plató para hablar del regreso de Anatomía de…, programa de laSexta en el que repasa todo lo ocurrido en varios de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente. Quizás muchos no lo recuerden, pero la última vez que la periodista acudió al programa, fue en el mes de febrero de 2020, donde llamó a la calma a los espectadores, asegurando que la COVID-19 no tenía ningún tipo de peligro, aunque menos de un mes después llegaría una gran crisis sanitaria y el confinamiento.

La presentadora estrena el próximo domingo 11 de mayo la nueva temporada del programa, pero no podía dejar de hablar de lo sucedido el lunes en nuestro país. «Todos nos reíamos del kit y ahora todos haciendo una bolsita con pilas y una navaja suiza y una radio», ha bromeado. Como periodista, es indudable que este tema es interesante, por eso piensa que en el futuro seguro que hablará de lo sucedido con la energía eléctrica: «Es perfecto para mi programa, hay tantas cosas que no sabemos, y seguro que hay una historia tras la historia para tirar de ese hilo».

El primer tema del que hablará en el programa será sobre el intento de asesinato que sufrió Josep María Mainat, productor de televisión y creador de programas tan conocidos como Crónicas Marcianas y Operación Triunfo, por nombrar solo algunos. Gestmusic, la productora que creó junto a sus socios, fue la primera que se encargó de las primeras temporadas de El Hormiguero, antes de que Motos y Jorge Salvador creasen la suya.

«Me impacta el caso porque fue mi jefe», aseguraba Pablo. Mamen, explicaba a los espectadores que la gran novedad de este caso, es que la víctima no ha muerto y puede hablar. Hay que recordar que Mainat sufrió un intento de asesinato por parte de Ángela Dobrowolski, su pareja y madre de dos hijos, que le intentó quitar la vida mediante inyecciones.

La invitada destacaba que Mainat le ha sorprendido porque es menos duro de lo que esperaba al hablar de su ex mujer. «Ama lo que fue su relación y su mujer por encima del dolor, la rabia y la sensación de decepción», ha explicado sobre lo que se podrá ver en el primer programa de Anatomía de…

Durante su entrevista en El Hormiguero, también ha habido tiempo para recordar algunas anécdotas, como por ejemplo cuando alguien intentó convencerla de que al Fary lo había matado la CIA, algo que recuerda que fue «alucinante». Aquella anécdota ocurrió cuando Antena 3 compró laSexta, ya que hasta hace años era dos cadenas rivales e independientes, aunque ahora pertenecen al mismo grupo de comunicación y son hermanas.

«En los comienzos de LaSexta, no estábamos con Atresmedia. De repente nos juntaron con todos compañeros de Antena 3. Yo llego y no conocía a los cámaras, a la gente de sonido, a los de plató…», por eso no le extrañó nada ver a un señor que estaba por las instalaciones.

Aunque podía ser un técnico, lo cierto es que sus intenciones eran otras: «Pensaba que venía a ajustarme el micro. De repente, se mete debajo de la mesa. De ahí coge inercia, salta, tira unos papeles y empieza a gritar que al Fary le ha asesinado la CIA», ha recordado.

Entre todos los compañeros del plató rápido redujeron a este individuo, ya que nadie sabía si era peligroso. Esto obligó a que se tuviesen que cambiar algunos protocolos para evitar que se colase gente en el plató, pero no fue el único sitio en el que se lograría colar este espontáneo. «Al día siguiente se coló en los Informativos de TVE con la misma historia», ha comentado.