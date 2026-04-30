Desde el 22 de abril es obligatorio: la UE confirma la nueva norma para los dueños de mascotas en España y es obligatorio

La Unión Europea ha actualizado este mes de abril las normas para viajar con las mascotas. Desde el miércoles 22 de abril, las personas que viajen con un perro o gato por Europa tendrán que registrarlos días antes de tomar el vuelo. A partir de estas fechas, la UE llevará a cabo un mayor control sobre el pasaporte europeo para animales de compañía, así como la identificación mediante el microchip. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva norma de la UE con las mascotas.

La Unión Europea ha actualizado en este 2026 el marco legal que regula los viajes con mascotas entre los Estados miembros. Cada vez son más las personas que tienen un perro o un gato en casa y también suelen realizar viajes junto a sus preciados seres queridos. Así que, teniendo en cuenta esta nueva tendencia, la UE ha hecho una actualización de las normas para tener un mayor control sanitario.

Esto está recogido en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos sin fines comerciales de animales de compañía. Más que una gran novedad, lo que indica esta normativa es que se llevará un mayor control a la hora de certificar que una mascota acompañe a una persona durante un viaje. Esto pasa por un periodo de registro que se tendrá que hacer sí o sí días antes del viaje. En caso contrario, la mascota no podrá viajar con su dueño.

La nueva norma de la UE con las mascotas

Este nuevo reglamento deja claro que los perros, gatos y hurones de compañía tendrán que estar preregistrados antes de viajar. Desde el 22 de abril, para poder viajar junto a estos animales de compañía, se tendrán que hacer una serie de tareas para que puedan subirse a un avión junto a una persona.

En primer lugar, esta norma hace indispensable el pasaporte europeo para animales de compañía, que incluye datos fundamentales como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios que haya recibido. Tener esto registrado días antes del vuelo será obligatorio con la entrada en vigor de esta normativa.

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Además, este Reglamento de la Unión Europea actúa en el marco legal sobre unas prácticas que ya eran obligatorias: la identificación obligatoria mediante un microchip y tener la vacuna contra la rabia y que esté especificado en el pasaporte de la Unión Europea. Todo ello tendrá que estar registrado en los canales oficiales de la Unión Europea, donde se creará una base de datos europea para los movimientos no comerciales de mascotas.

Todo con el objetivo de prevenir enfermedades y permitir a las autoridades establecer controles sanitarios adicionales cuando sea necesario, basados en riesgos específicos de salud animal. Por ello, hace unos meses se aprobó una actualización de este marco legal que entró en vigor el pasado miércoles 22 de abril y que obligará a los dueños de las mascotas a registrarlos previamente antes de subir al avión. En caso contrario, se tendrán que quedar en tierra.

Esta norma también deja claro que, para evitar fraudes y tráfico ilegal de animales, las mascotas tendrán que viajar con sus dueños, salvo que el propietario firme una declaración que podría valer para viajar con perros o gatos de dueño ajeno.