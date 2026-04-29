La Comisión Europea acaba de actualizar las normas que rigen el desplazamiento no comercial de mascotas dentro del territorio comunitario con el propósito de reforzar la salud y la seguridad de los animales, y para aclarar a sus dueños y a las propias autoridades nacionales cómo proceder en cada momento.

La mayoría de estos cambios entraron en vigor el 22 de abril, incluida la principal novedad: desde esa fecha se permiten un máximo de cinco animales de compañía por vehículo. Así lo establece el nuevo reglamento europeo, que también explica qué debe hacerse cuando un país extracomunitario rechaza la entrada de una mascota y esta es devuelta al territorio de la UE.

En el reglamento también se especifican las condiciones aplicables al tránsito de mascotas por territorio comunitario cuando procedan de un tercer país con destino a otro, debiendo detallarse el código del país de origen de la mascota, entre otros requisitos.

Identificación y salud

Otras medidas previstas en la normativa europea se irán introduciendo de forma escalonada. Entre ellas, los nuevos certificados de salud animal, que tendrán que utilizarse a partir del 1 de octubre de 2026, mientras que los nuevos requisitos de identificación y los pasaportes actualizados para mascotas no serán obligatorios hasta el 1 de enero de 2028.

Bruselas aclara que no se trata de cambios radicales. «El objetivo no es transformar el sistema actual, sino adaptarlo al marco jurídico vigente y reforzar algunos aspectos técnicos», aclara la Comisión Europea.

Actualización del sistema

La intención real es actualizar el sistema existente en estos puntos:

Mejor identificación de los animales : se reforzarán los requisitos técnicos de los microchips y se introducirá la obligación de incluir el código del país de origen en la identificación para garantizar la trazabilidad.

: se reforzarán los requisitos técnicos de los microchips y se introducirá la obligación de incluir el código del país de origen en la identificación para garantizar la trazabilidad. Normas sanitarias más detalladas : se especificarán con mayor precisión las reglas aplicables según cada especie con el propósito de reducir el riesgo de propagación de enfermedades.

: se especificarán con mayor precisión las reglas aplicables según cada especie con el propósito de reducir el riesgo de propagación de enfermedades. Documentación más clara: se concretarán los requisitos relativos a los documentos que deben acompañar a los animales, como el pasaporte para desplazamientos dentro de la UE o los certificados zoosanitarios cuando procedan de países extracomunitarios.

Viaje con dueños

Estas nuevas medidas se suman a las que estaban en vigor anteriormente, las cuales indican que perros, gatos y hurones domésticos pueden viajar con sus dueños a otro Estado miembro de la UE, o hacia la UE desde un tercer país, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Entre ellas, los animales deben estar identificados mediante microchip, vacunados contra la rabia y, cuando procedan de un país extracomunitario, haber superado una prueba de anticuerpos contra esta enfermedad.

Asimismo, los propietarios deben garantizar que sus mascotas cuenten con un pasaporte europeo válido y emitido por un veterinario cuando viajen entre países de la UE o Irlanda del Norte, o con un certificado de salud animal de la UE si el desplazamiento tiene origen en un tercer país.

Millones de mascotas

La Federación Europea de Alimentación para Animales de Compañía (FEDIAF) calcula que 299 millones de mascotas viven en hogares europeos y 139 millones de hogares tienen al menos una mascota.

Estos datos corresponden a 41 países europeos, incluidos todos los miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo, además de la mayoría de los países que forman parte del Consejo de Europa.

Encuesta global

Todas estas cifras sugieren que son millones de animales los que se desplazan cada año junto a sus propietarios, tanto en el continente europeo como en el resto del planeta. Así lo indica también una encuesta realizada a finales de 2024 por Pets International, revista profesional del sector de los animales de compañía, y la red social para propietarios de mascotas Yummypets.

Para dicho estudio fueron preguntados unos 800 dueños de mascotas en EE. UU., Canadá, Reino Unido y Francia. El resultado no deja lugar a dudas: un 72% de los encuestados viajan con sus mascotas cada año. La mayoría (40%) lo hace entre 2 y 4 veces al año, y los canadienses lo hacen con más frecuencia que el promedio (42%).

Un dato sorprendente de la encuesta es que el 42% de los dueños de mascotas que poseen aves afirmaron que sus mascotas los acompañaban en sus viajes más de 5 veces al año, porcentaje que supera ampliamente a los dueños de gatos (20%) y perros (23%).

Situación en España

En nuestro país, el Grupo Rover, especializado en servicios para mascotas, publicó el pasado año otro estudio que pone de manifiesto que el 89% de los dueños españoles de perros quiere viajar con sus mascotas.

A pesar de esta preferencia, «un 17% sólo lo hará si consigue encontrar un alojamiento adecuado. Esta cuestión se presenta como uno de los principales retos, ya que un 86% afirma tener dificultades para encontrar alojamientos pet friendly», según Rover. Otros aspectos que condicionan la decisión son el transporte (20%) y los costes adicionales por llevar mascotas (17%).

Rover también destaca que muchos dueños harían un esfuerzo económico para no dejar a su perro atrás: «el 50,3% estaría dispuesto a pagar hasta 500 euros, un 11% asumiría un gasto de entre 500 y 1.000 euros, y un 11% pagaría lo que fuera necesario». Sólo un 23% no pagaría ningún coste extra, lo cual demuestra un importante apego a la mascota.