Si tienes mascotas o alergias, esta aspiradora sin cable es justo lo que necesitas: la Dyson V15 Detect

No quieres barrer más, pero los suelos hay que limpiarlos. Si quieres que esta tarea sea más sencilla, solo tienes que hacer la compra adecuada. Una buena aspiradora sin cable como la Aspiradora Dyson V15 Detect puede cambiar completamente tu rutina. De hecho, este modelo lo hace, porque cuenta con 240 W de potencia, 60 minutos de autonomía, cabezales para pelo de mascotas y con luz y ajuste automático de potencia. Y, para rematar, está rebajado 200 €.

Es la aspiradora perfecta para cualquier hogar, aunque es especialmente recomendable si tienes mascotas o suelos en los que es difícil ver la suciedad. Te va a sorprender.

¿Qué tiene de especial esta aspiradora sin cable?

El cepillo Fluffy Optic, que proyecta un láser verde para ver mejor la suciedad.

Su sensor de detección trabaja en tiempo real para ajustar la potencia sin que hagas nada.

Aguanta hasta 60 minutos de limpieza sin perder nada de fuerza.

Tiene un cabezal que desenreda y elimina el pelo de mascotas sin atascos.

Comprar en Dyson por ( 799 € ) 599 €

Aspiradora Dyson V15 Detect

Normalmente hay que elegir entre una aspiradora potente y una aspiradora inteligente, pero la Aspiradora Dyson V15 Detect hace ambas cosas. Por un lado, consigue unos 240 W de succión constante; por otro lado, tiene unos sensores que miden la cantidad de suciedad para ajustar la potencia solo a la que necesitas, aumentando su autonomía hasta los 60 minutos. Luego están sus cabezales, que te ayudan a ver mejor la suciedad y olvidarte de enredos, e incluso a convertirla en aspirador de mano para limpiar cualquier superficie. Se adapta a todo, y su depósito de 0,77 litros aguanta limpiezas completas del hogar sin tener que vaciarlo. Y todo esto en una aspiradora de 3,1 kg que casi no notas que tienes en la mano.

Casas grandes, casas pequeñas, hogares con mascotas o sin ellas, coches, cortinas, sofás… Puedes limpiarlo todo con esta aspiradora sin cable de Dyson, y lo mejor de todo es que da muy buenos resultados.

Esto es lo que dicen las reseñas del V15 Detect

A quienes usan esta aspiradora sin cable de Dyson les gusta sobre todo lo ligera y potente que es, además de la luz verde que les ayuda a limpiar mejor. Puedes echar un vistazo a las reseñas que te dejamos más abajo:

«Compré la aspiradora el mes pasado y puedo afirmar que es la mejor aspiradora que he tenido. Cada euro de su precio se puede justificar plenamente.»

«Es una maravilla, sobre todo si tienes animales que sueltan pelo.»

«Aspira todo y no se enreda en flequillos y es manejable excepto debajo de la cama que se levanta. La luz verde la hace adictiva, limpia de verdad.»

Comprar en Dyson por ( 799 € ) 599 €

Entrega en un plazo de 24 – 72 horas, 5% de descuento extra por registrarte en su boletín, opciones de financiación y el descuento. Esto es todo lo que Dyson pone sobre la mesa. ¿Te animas?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping