Un vídeo de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), del mes de mayo de 2017 rescatado para twitter por Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, pone en la picota de nuevo a la vicepresidenta valenciana, imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso que investiga si cargos y/o personal de su Consejería supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana.

«Los menores tendrán voz y dignidad» dice Mónica Oltra en el video. Se da la circunstancia de que la menor abusada por el marido, entonces, de Oltra, tuvo que acudir esposada al juzgado pese a ser la denunciante.

Las reacciones sobre la imputación de Mónica Oltra no dejan de aparecer. Da igual que hayan pasado horas que días. La indignación por el hecho de que ella no dimita ni Ximo Puig la destituya crece. Hace menos de 24 horas, quien se ha sumado a esas críticas ha sido Juan Carlos Quer. El padre de Diana Quer, con un vídeo que ha recuperado en el peor momento para la vicepresidenta valenciana, a la que la enorme resistencia de su partido no parece suficiente para contener una posible destitución.

En su perfil de twitter, el padre de Diana Quer publicó hace menos de 24 hora una publicación en la que afirmaba, en referencia a la imputada Mónica Oltra: «Si esta mujer tuviese dignidad debería haber presentado su dimisión hace mucho tiempo. Probablemente su sillón político, también sus dudas sobre cómo se ganará la vida fuera de la política, pueden más que su dignidad. Cuestión de valores. Pobres niñas tuteladas por semejante…»

E incluye, en esa misma publicación un tuit publicado, en este caso, por la propia Mónica Oltra en 2017. En su publicación, que incluye el vídeo que ilustra esta noticia, Oltra decía entonces: «Contra cualquiera y frente a un abuso. Los menores tendrán voz y dignidad y serán defendidos como si fueran nuestros hijos».

En el vídeo, la vicepresidenta valenciana visiblemente alterada golpea con su puño derecho repetidamente la mesa mientras afirma que «con esta consejera, mientras yo esté aquí, estos menores tendrán voz. Que no lo dude ninguno: contra viento y marea. Y me da igual con quién tenga que toparme. Pero a los niños y niñas de esta Comunidad, mientras yo esté aquí, tendrán voz, dignidad y respeto».

Oltra continúa diciendo que «los defenderé de cualquier abuso de poder, de cualquier abuso de trato y de cualquier trato inapropiado o indicio de maltrato esté sobre la mesa, porque esta es la gente que no tiene ninguna defensa sino se les defiende desde la Generalitat. Y ya puede venir el Partido Popular, las congregaciones que quieran y ‘el Sursum corda’ que aquí, los niños y niñas valencianos tendrán una defensa. Y la linea de defensa es la Generalitat».

El pasado domingo, Mónica Oltra participó activamente en una fiesta de reivindicación de su figura organizada por Compromís en Valencia, en lo que se entendió como un nuevo desafío de la coalición nacionalista al presidente valenciano Ximo Puig. El acto se celebró después de que desde el propio PSOE exigiera a Puig que apartara a Oltra o, cuanto menos, la relevase de portavoz del Ejecutivo y por tanto como cara visible de su Gobierno. La presión sobre Ximo Puig para que destituya a Oltra es máxima, si bien esa destitución aún no se ha producido, 72 horas después de que los socialistas dejaran clara su exigencia a Ximo Puig.