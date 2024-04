Las tres acusaciones rechazan el archivo judicial y recurren la desimputación de Mónica Oltra

Las tres acusaciones personadas en el conocido como caso Oltra recurrirán el archivo provisional dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia este martes y, por consiguiente la desimputación de la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra y de otras 15 personas que, como ella, también se encontraban imputadas en este caso hasta el auto judicial de sobreseimiento provisional.

A la decisión tanto de la defensa de la menor, adelantada por OKDIARIO, y de Gobierna-T, que ya ha advertido de su intención de recurrir a través de las redes sociales, se suma Vox, que ya trabaja en el recurso correspondiente contra el citado auto judicial que, de facto, desimputa a Mónica Oltra y a otros 15 investigados al decretar el archivo provisional de las diligencias.

Vox considera, según fuentes de la propia formación que «hay indicios suficientes aunque no haya un correo explícito». Y le parece «exagerado que después de todas las declaraciones se diga que, como en los correos no hay una instrucción directa, no existía tráfico de influencias», según las mismas fuentes.

En el caso ahora archivado se investigaba si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad, que Mónica Oltra dirigía, supuestamente habían ocultado las denuncias, por parte de la menor, de los abusos que sufría por parte del entonces marido de la propia Oltra. A este caso es al que se ha conocido como caso Oltra.

El juez ha decidido este martes el archivo provisional de las actuaciones al no hallar indicios de delito en la actuación de Mónica Oltra ni de los otros 15 imputados. Sin embargo, el propio magistrado dejó abierta una puerta a los recursos contra su propia decisión en el mismo auto que ordenaba el archivo.

En concreto, el auto del juez que dirigía la investigación advierte que la resolución no es firme y que frente a ella «cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días o recurso de apelación en el plazo de cinco días».

La primera en manifestarse en esa decisión de recurrir la sentencia ha sido la propia defensa de la menor, que tiene previsto presentar su escrito en muy breve plazo de tiempo. Además, por lo que respecta a las acusaciones particulares, Gobierna-T ya ha anunciado también su intención de recurrir a través de las redes sociales. Y Vox lo acaba de confirmar porque, como se ha dicho, está ya preparando el escrito que presentará ante el jugado.

La defensa de la menor, tal como ha adelantado este martes también OKDIARIO, considera que el archivo se produce cuando aún estaban pendientes cuestiones y diligencias relevantes en torno al caso, si bien la línea de su recurso aún no ha sido revelada.

Estos recursos contrastan con la euforia inicial mostrada tanto por Compromís, la coalición nacionalista de la que forma parte Mónica Oltra, como del propio Gobierno de España, cuya portavoz y ministra de Educación la socialista Pilar Alegría había manifestado este martes, poco después de conocerse el sobreseimiento provisional de las diligencias, también, que «nos alegramos de ese archivo».