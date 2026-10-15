Susana Camarero y Alberto Fabra se perfilan como los cabezas de lista del PP en Valencia y Castellón

La actual vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, y el ex presidente de la Generalitat valenciana Alberto Fabra se perfilan como los cabezas de lista del PP para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las provincias de Valencia y Castellón, respectivamente.

En los comicios de julio de 2023, quien lideró la lista del PP por la provincia de Valencia fue Esteban González Pons, que actualmente es eurodiputado y que cuenta con serias posibilidades de convertirse en el futuro en comisario europeo.

En Alicante, la intención de Génova es que Macarena Montesinos sea quien lidere la lista al Congreso de los Diputados. Una decisión que respalda todo el partido en la provincia y que cuenta con los avales de Miguel Tellado y Ester Muñoz, que la consideran una pieza indispensable la próxima legislatura.

En esa provincia, la lista del Senado la encabezará Gerardo Camps, portavoz del comité de campaña del PP Comunidad Valenciana, y que en la legislatura que acaba de concluir estuvo al frente, entre otras responsabilidades, de la comisión de la DANA en la Cámara Alta.

El ex alcalde de Calpe y ex presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que actualmente es diputado en el Congreso, está llamado a ser el referente de la lista por Alicante tras Macarena Montesinos. César Sánchez ya estuvo al frente del equipo del PP en la comisión de la DANA en la Cámara Baja. Y el PP valenciano le ha encomendado la coordinación de la campaña en toda la autonomía.

Susana Camarero es, en la actualidad, como se ha dicho, la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano. Fue, en su día (2014-2016), secretaria de Estado de Servicios Sociales. En 2016 pasó al Senado. En su haber, y ese es su gran aval, están las 6.800 viviendas que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana frente a las 0 del gobierno del socialista Ximo Puig, con Podemos al frente de esa misma consellería.

En materia de vivienda, es precisamente en la que la número 1 del PSOE, la actual delegada del Gobierno de Sánchez, Pilar Bernabé, no puede competir con Susana Camarero porque el balance de esas 6.800 viviendas en marcha es arrollador frente a la inacción del Gobierno de Sánchez en esta materia. En la lista del PP por esa misma provincia se da por sentada la continuidad de Fernando de Rosa, también como referente en esa misma lista del PP por la provincia de Valencia.

Los socialistas intentarán que el tema de referencia en la campaña en Valencia sea la DANA. En esa dirección se enmarca la decisión de incluir al alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, en la lista socialista por Valencia. Pero el enorme retraso que llevan las infraestructuras que debe ejecutar el Gobierno en la zona DANA lastra el argumentario socialista en este tema.