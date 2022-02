Sólo 2 de 200 centros educativos valencianos tienen su programación disponible en español, según el estudio realizado por Hablamos Español, una entidad apartidista y sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes y que ha entrado en conflicto con la consejería de Educación valenciana, que dirige Vicent Marzà (Compromís), a causa de lo que Hablamos Español considera una obstrucción a una solicitud de documentación de esa misma entidad. Actualmente, los abogados de Hablamos Español ultiman el recurso que presentaran ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por este motivo.

La inmersión lingüística al catalán en la Comunidad Valenciana trasciende más allá de los límites geográficos de la autonomía. Las denuncias y quejas de las familias están llegando a las asociaciones y entidades que defienden el español en todo el Estado. En el caso que nos ocupa, una simple petición de las programaciones didácticas en los centros educativos de la Comunidad Valenciana ha terminado por desvelar un dato demoledor: Sólo 2 de 200 centros educativos analizados tienen su programación disponible en español.

Hablamos Español solicitó hace más de un año a la Consejería de Educación del Gobierno valenciano las programaciones didácticas de todas las asignaturas. El objetivo era saber si esas programaciones estaban disponibles sólo en valenciano o también en español. Ante la falta de respuesta de la Consejería de Marzà, según el relato de Hablamos Español, la entidad decidió acudir al Defensor del Pueblo y, por indicación del citado Defensor, al Consejo de Buen Gobierno y Transparencia de la Comunidad Valenciana o, lo que es lo mismo, el centinela que debe garantizar el cumplimiento de la transparencia en el ámbito autonómico valenciano. Además, se dirigieron también al defensor del pueblo autonómico: el Síndic de Greuges.

Finalmente, la Consejería de Marzà envió a Hablamos Español un listado de los centros valencianos acompañado de un enlace a la portada general o home de la página web y su dirección postal. Este gesto, soliviantó a la citada asociación, que entendía que lo que debiera haber hecho Educación es guiar al peticionario de la información para que pudiera acceder a ella, proporcionando expresamente el enlace que supuestamente da acceso a esa información requerida.

Pese a todo, Hablamos Español no cejó en su empeño y analizó los 200 primeros centros que aparecían en el listado remitido por la Consejería de Educación valenciana. El balance no deja lugar a dudas. Según ha relatado Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, en la mayoría de los casos no se encuentran las programaciones en las páginas web y de ellas, sólo un porcentaje mínimo aparece en español.

Según los datos ofrecidos por Hablamos Español, de los 200 centros educativos, sólo 81 tienen página web, a pesar de tratarse de una herramienta esencial de información, conocimiento y promoción del centro. Y de esos 81 centros, sólo 2, según la misma fuente, tienen programaciones en español. Hablamos Español, además, cree que la Consejería de Educación valenciana, con su respuesta ha querido «obstruir» su labor y, por ello, ha puesto a trabajar a su equipo jurídico en un recurso que presentará ante TSJCV.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Educación valenciana, que dirige Vicent Marzà, ha concedido a la catalanista Plataforma per la Llengua más de 311.000 euros en 6 años. En 2019, concedió también 100.000 euros en ayudas a medios catalanes que incluían pestañas o publicaciones de la Comunidad Valenciana y, también, 20.000 euros a Els Temps , una publicación que llegó a situar a la alicantina Isla de Tabarca en esos imaginarios países catalanes. Marzà, además, se mostró, a inicios del pasado diciembre en una intervención en la Cadena Ser, partidario de eliminar la asignatura de Religión en los colegios.