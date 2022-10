El Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig ha otorgado subvenciones y ayudas por un montante superior a los 2.256.000 euros a entidades catalanistas que han participado en la manifestación o forman parte de la Comisión 9 de Octubre, organizadora de la de la manifestación que bajo el nombre de Guayem Sobiranies (Ganando Soberanías) ha recorrido en la tarde de ayer diferentes calles de la ciudad de Valencia y en la que también hubo desembarco de Esquerra republicana de Cataluña (ERC) con Gabriel Rufián y Marta Vilalta. En esa manifestación también hubo representación de Compromís y Podemos, socios de los socialistas en el citado Gobierno valenciano.

El total de subvenciones y ayudas concedidas por el Ejecutivo de Puig y el Ayuntamiento de Valencia en los últimos 6 años a entidades relacionadas con el catalanismo supera los 9 millones de euros. La última de todas ellas hasta la fecha, fue la concedida por el Consistorio a Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), una entidad que se autodenomina la ONG del catalán y para la que han aprobado una ayuda de 25.000 euros relacionada con los fastos en memoria del conocido por el nacionalismo como padre de los países catalanes, el escritor valenciano de Sueca Joan Fuster.

Entre los años 2016 y 2021 Plataforma per la Llengua, que es también la entidad que creó una pagina web para denunciar a los profesores que no hablaran el catalán a sus alumnos en la Universidad y animó a señalar con un distintivo a los comercios que no atendieran en catalán los denominados espían del catalán recibió, al menos. 311.000 euros del Gobierno valenciano.

El pasado abril, la actual consejera valenciana de Educación Raquel Tamarit (Compromís), en uno de sus últimos servicios en calidad de secretaria autonómica de Cultura y Deporte concedió una ayuda de 28.400 euros a la citada Plataforma per la Llengua. El pasado marzo, OKDIARIO desveló también que Plataforma per la Llengua había lanzado un vídeo en que comparaba beber alcohol y eructar en clase con hablar español.

Por su parte, Acció Cultural del País Valenciá (Acción Cultural del País Valenciano) percibió, al menos, 364.000 euros entre 2016 y 2021 del Gobierno valenciano. Pero, la cuantía más importante fue para Escola Valenciana (Escuela Valenciana), que en ese periodo obtuvo ayudas por al menos 990.160 euros del Gobierno valenciano.

Por su parte la ACV Tirant lo Blanc, otra de las entidades participantes, percibió en ese mismo periodo al menos 215.000 euros y la Societat Cultural Micalet (Sociedad Cultural Micalet) 376.825 euros. Esta entidad también ha percibido 25.000 euros del Ayuntamiento de Valencia por organizar los actos de las denominadas Reinas Magas.