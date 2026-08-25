Qué supermercados abren mañana: horario especial por la Tomatina en Valencia

La llegada del último miércoles de agosto marca uno de los días más festivos y concurridos del verano en la provincia de Valencia. La celebración de la famosa batalla de tomates atrae a miles de turistas que llenan la ciudad de Buñol para disfrutar de esta comunidad, lo que provoca que se dispare el consumo en tiendas de alimentación y comercios locales.

Para planificar bien las compras del día y evitar encontrarse las tiendas con el cierre echado, resulta imprescindible conocer cuál va a ser el horario de las grandes cadenas de supermercado durante esta jornada festiva y ver cuáles se mantendrán abiertos.

Qué supermercados abren en Valencia

En la ciudad de Valencia, el día 26 de agosto es una jornada laboral totalmente normal, por lo que la inmensa mayoría de las cadenas abren con su horario habitual. Mercadona, Consum, Carrefour, Lidl y DIA estarán abiertos desde primera hora, dado que en la capital de la Comunidad Valenciana no es un día festivo.

A pesar de lo que mucha gente cree, los supermercados en la ciudad valenciana no se ven afectados y siguen sus horarios habituales. A pesar de ello, es recomendable revisar de antemano los horarios con los que los supermercados suelen estar abiertos con frecuencia.

Cuáles son los supermercados abiertos en Buñol

La situación en el municipio de Buñol es completamente diferente a la de Valencia, ya que el 26 de agosto es festivo local y prácticamente todos los negocios de la localidad cierran. Debido al corte de calles por el recinto festivo y a la masiva afluencia de gente, las grandes cadenas de la localidad, como suelen permanecer cerradas o aplicar horarios especiales:

Mercadona y Lidl : Al ser festivo local regulado, estas grandes cadenas permanecen cerradas durante todo el día por política de empresa para festivos.

Comercios locales : Al encontrarse fuera del lugar del centro de la fiesta, algunas tiendas de barrio o franquicias pequeñas abren unas horas por la mañana o por la tarde.

Qué es la fiesta de la Tomatina

La Tomatina es una de las celebraciones españolas con mayor proyección internacional, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2002. Esta multitudinaria batalla pacífica se celebra cada último miércoles de agosto en las estrechas calles de Buñol, donde miles de participantes procedentes de todo el mundo se lanzan toneladas de tomates maduros durante exactamente una hora.

Su origen se remonta a un incidente espontáneo entre jóvenes en el año 1945 y hoy en día se ha consolidado como un fenómeno festivo único que combina tradición, música y un ambiente inolvidable.