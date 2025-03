Pradas y el secretario autonómico recurrirán la imputación por la DANA ante la Audiencia de Valencia

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso recurrirán las imputaciones de que han sido objeto por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja en el transcurso de las diligencias previas del caso de la DANA de este 29 de octubre. El recurso se producirá frente al auto de la magistrada de este 10 de marzo en que acordaba que Pradas y Argüeso declarasen en calidad de investigados. Y será un recurso directo de apelación. Es decir, se presentará ante la Audiencia Provincial de Valencia y no ante la juez de Catarroja, a pesar de que la magistrada dejaba la posibilidad, también, de que los recursos a su auto se produjeran en reforma. Es decir, ante su propio juzgado. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

El auto completo de la juez de la DANA es un documento de 16 de páginas. Y establece en su parte dispositiva que se acuerda «la declaración como investigados» de Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Pero, también, que la resolución no es firme y que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma, ante el mismo Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja en el plazo de tres días y directo de apelación en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Pradas y Argüeso, según ha podido saber también OKDIARIO, elevarán recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. Y no serán los únicos. Al menos una de las acusaciones populares tiene totalmente decidido dirigir su recurso en apelación ante la Audiencia Provincial. Y no ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja.

En concreto, si el recurso se presentara en reforma, sería el mismo juzgado en que se ha dictado el auto recurrido el que decidiría ahora sobre el citado recurso frente a ese auto propio. Y esto es lo que no va a suceder o al menos pretenden evitar no sólo los dos responsables políticos que han sido imputados, sino también alguna de las acusaciones.

En el caso de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso no se conocen los delitos concretos que dan pie a la imputación, pero sí que serán llamados a declarar en condición de investigados por la jueza en una fecha que aún está por concretar.

Frente a ello, tanto Salomé Pradas como Emilio Argüeso han defendido su inocencia. Salomé Pradas, a través de un comunicado cuyo contenido ha sido publicado este lunes por OKDIARIO. La ex consellera ha afirmado además que desde el primer minuto hasta el último del día de la DANA ella atendió a las funciones institucionales que le correspondían, «según la normativa aplicable».

Una afirmación de calado porque lo que se desprende de las palabras de Salomé Pradas es que ella sostiene, y así ha venido haciéndolo desde el primer minuto, que cumplió en todo momento con la norma y que ejerció de principio a fin las funciones que le concede la ley.

Según las fuentes consultadas, el auto de la juez en que se llama a declarar como investigados a Salomé Pradas y Emilio Argüeso presenta un supuesto vicio de nulidad, porque no se limita a describir indicios, sino que entra en una valoración de los hechos que, a entender de los jurídicos, sólo debe realizarse al final de la instrucción. Ya que la valoración de los hechos corresponde al auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Y no al de procedimiento. Y, además, entienden que no pueden darse como ciertos algunos de los hechos que afectan al derecho de defensa.