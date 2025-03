Pradas asegura que «del primer minuto al último» de la DANA atendió las funciones que le correspondían

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha anunciado este lunes que se personará en la causa de la DANA que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, en Valencia, tras conocer «a través de los medios» que tendrá que declarar ante la magistrada en calidad de investigada junto al también ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

La ex consellera ha manifestado, a través de un comunicado, que «siempre» estará en disposición de «poder ayudar a que se conozca toda la verdad» sobre las causas que rodearon la gestión de la emergencia «de la catástrofe natural». «La verdad de unas horas y unos días», en que según ha asegurado «me mantuve, desde el primer hasta el último minuto, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían, según la normativa aplicable».

Salomé Pradas ha decidido, además, personarse en la causa de la DANA, en la que hora está siendo investigada, para conocer tanto la instrucción como las resoluciones que ha dictado en este tiempo la magistrada que instruye el caso, para «hacer valer los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico» le confieren. Y ha advertido que no realizará más pronunciamientos hasta que se produzca su declaración en sede judicial «por respeto a las víctimas, a los damnificados y a la instrucción judicial», según un comunicado remitido a Efe.

La imputación de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas y la del secretario autonómico Emilio Argüeso se han conocido este lunes a través de un auto emitido por la juez, también este 10 de marzo, tal como ha publicado OKDIARIO. La magistrada ha decidido llamar a ambos a declarar en condición de investigados en fecha que está por resolver. Hasta ahora, la ex consellera y el ex secretario autonómico son los dos únicos investigados en la causa.