El PP exige a Ximo Puig destituciones por la «chapuza» del tren que pesa más que los puentes

Qué pida perdón y destituya a los responsables políticos. Estas son las dos exigencias que este viernes ha realizado el presidente del PP de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón al de la Generalitat el socialista Ximo Puig por la «chapuza» del tren que pesa más que los puentes que debe atravesar en su itinerario, lo que se denomina la línea 9 del tranvía. Un tramo de 100 kilómetros que los viajeros tardan tres horas y un minuto en recorrer y en el que deben realizar dos transbordos porque el tranvía que se utiliza en la primera parte del recorrido pesa 63 toneladas y los puentes no pueden soportarlo: corren riesgo de venirse abajo.

El escándalo de los trenes valencianos que pesan más que los puentes que debían cruzar, adelantado por OKDIARIO, se está convirtiendo en tema central de la política valenciana. Este viernes, Carlos Mazón junto al presidente del PP Provincia de Alicante Toni Pérez y varios responsables municipales y alcaldables ha ido hasta uno de esos puentes, en el término de la localidad alicantina de Altea, por donde discurre la línea en su paso hacia la turística Benidorm.

La Línea 9 se puso en marcha el pasado 16 de enero. Pero tiene un problema. Los nuevos tranvías, adquiridos por 43 millones de €, pesan más que los puentes que deben atravesar. Y este es el motivo que obliga a realizar los transbordos. El asunto llegó este miércoles al Pleno de las Cortes Valencianas y fue objeto de acaloradas intervenciones en sede parlamentaria este jueves y motivo también de un alboroto que acabó con menciones al caso Azud, como este jueves publicó OKDIARIO.

Mazón ha sostenido, sobre todo, tres críticas: «Muchos ciudadanos han visto una foto de Ximo Puig diciendo que inauguraba una línea con un tren determinado. Y la línea no está ni totalmente reformada ni adaptada». Además, ha explicado que: «Esta situación tan dramática es lo que ocurre cuando se pone a directivos con carnet y no expertos técnicos al frente de las instituciones, como es el caso de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)» y ha criticado también que: «No se ha hecho caso de las advertencias de los técnicos y, por tanto, los puentes no pueden soportar los nuevos trenes».

Para el líder popular es: «Un tren fantasma» y «el único responsable es Ximo Puig de inaugurar y anunciar un tren que ha costado 43 millones de €, que no puede pasar por la vía y que no da servicio a nadie». También, ha exigido a Ximo Puig la gratuidad de la línea para los usuarios.