Pérez Llorca refuerza la renta valenciana de inclusión con un plus de hasta un 30% para alquilados e hipotecados

La nueva renta valenciana de inclusión, que atenderá a 56.000 valencianos, entrará en vigor el próximo lunes 19 de octubre. Exigirá que el empadronamiento del solicitante sea tres años anterior al de la solicitud y que quienes tengan menores a su cargo garanticen su escolarización y asistencia a la enseñanza obligatoria. Pero, sobre todo, presentará cuantías actualizadas para adaptarlas al coste de la vida. Además, tendrá en cuenta el número de personas que viven en cada hogar, pagando hasta un 30% extra a los que tengan un alquiler o una hipoteca. Así lo ha anunciado este miércoles el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el transcurso de la sesión de control.

Se da la circunstancia de que ese 30% extra a los que tengan un alquiler o una hipoteca no es una cifra porcentual; es una cifra idéntica al incremento de lo que cada inquilino destina de sus ingresos al pago del alquiler desde la llegada del socialista Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España, según figura en otra propuesta del PP a este mismo Pleno de las Cortes Valencianas. En concreto, de la presentada para reactivar el mercado de la vivienda y favorecer su acceso, como ha podido comprobar OKDIARIO.

Es decir, que de facto, lo que hace ahora el Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca es fortalecer la nueva Renta Valenciana de Inclusión, convirtiéndola también en una herramienta frente a la exclusión en el ámbito de la vivienda mediante la compensación total o en parte del encarecimiento del alquiler desde que Pedro Sánchez es presidente.

La entrada en vigor de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) fue anunciada para este 20 de octubre por el propio Pérez Llorca en el debate de política general celebrado en las Cortes Valencianas el pasado 19 de septiembre. Ahora, el propio presidente adelanta un día la fecha de la entrada en vigor.

En aquel debate, Pérez Llorca anunció una batería de hasta 50 medidas. La inmensa mayoría, destinadas a sanidad, políticas sociales, rebaja fiscal y vivienda, que ha recordado en el pleno de las Cortes Valencianas que ha finalizado este miércoles.